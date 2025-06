Bragantino x São Paulo, pelo Brasileirão Feminino: onde assistir, escalações e arbitragem

O São Paulo volta à atividade pelo Brasileirão Feminino na tarde deste sábado (07), às 17h. O Tricolor visita o Bragantino, em Santana de Parnaíba, pela 13ª rodada do torneio, a primeira após a pausa para a Data Fifa.

As Soberanas chegam com a possibilidade de garantir a classificação para a próxima fase. O São Paulo ocupa a terceira colocação na tabela, com 24 pontos. Já o Massa Bruta tenta a manutenção na zona de classificação, já que está na oitava posição, com 16 pontos.

Onde assistir

A partida terá transmissão da TV Brasil.

Como chega o Bragantino

As Bragantinas tentam se manter na zona de classificação, em meio a uma sequência de resultados marcada por oscilação. O Massa Bruta está a quatro jogos sem perder na competição. Entretanto, já são duas partidas sem vencer, já que vem de dois empates.

Como chega o São Paulo

As Soberanas vem com uma sequência de quatro jogos sem perder, sendo duas vitórias consecutivas nas últimas partidas. Uma vitória em Santana do Parnaíba pode significar a classificação para a próxima fase, caso o América Mineiro não vença o Internacional. A atração tricolor é a meia Dudinha, que brilhou pela Seleção durante a Data Fifa.

Bragantino x São Paulo

Brasileirão Feminino – 13ª rodada

Data e horário: 07/06/2025, às 17h (de Brasília)

Local: Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva, em Santana do Parnaíba (SP)

BRAGANTINO: Thalya; Débora, Stella e Laura Valverde; Carol Tavares, Ana Carla, Lelê, Vivian e Tamires; Paulina e Thaislane. Técnico: Humberto Simão.

SÃO PAULO: Carlinha; Bruna Calderan, Kaká, Day Silva e Bia Menezes; Maressa, Isa Guimarães, Karla Alves e Giovanna Crivelari e Dudinha; Duda Serrana. Técnico: Thiago Viana.

Árbitro: Marianna Nanni Batalha (SP)

Assistentes: Veridiana Contiliani Bisco (SP) e Maria Eduarda Silva Pires (SP)

