Flamengo reúne cantores e grava cânticos de torcida para embalar Mundial

O Flamengo está a poucos dias de entrar em campo pelo Mundial de Clubes. Assim, o clube pretende lançar uma trilha sonora à altura da sua torcida. Os cantores Ivo Meireles, Buchecha e MC Coringa se reuniram em estúdio para gravar uma trilha especial que vai acompanhar a campanha do clube nos Estados Unidos.

A iniciativa celebra a conexão única entre o Flamengo e sua torcida, levando para o mundo o som que embala as arquibancadas do Maracanã. Eles gravaram o hino oficial do clube e duas das músicas mais marcantes cantadas em jogos históricos, o “Grito da Nação” e “Ó Meu Mengão”.

Sob a batuta de Ivo Meireles, que assina a produção musical, a gravação garantiu o clima de estádio e o ritmo que pulsa no coração da torcida. A trilha faz parte da estratégia de internacionalização do clube e será nos conteúdos oficiais da campanha do Flamengo durante o Mundial.

Por fim, o Flamengo estreia no Mundial de Clubes no dia 16 de junho, às 22h, contra o Esperánce, da Tunísia. Posteriormente, o time enfrenta o Chelsea e o Los Angeles FC.

