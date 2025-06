Há 10 anos, Barcelona fazia história na Champions com o trio MSN

Há exatos 10 anos, o Barcelona comemorava o título da Champions 2014/15, ao vencer na final a Juventus pelo placar de 3 a 1. Com gols do meia Ivan Rakiti? e dos atacantes Luis Suárez e Neymar, o clube conquistava pela quinta vez a competição em sua história. Os dois últimos, inclusive, fizeram trio de sucesso com o argentino Lionel Messi, que na ocasião comemorou seu quarto e também último título do principal torneio do futebol europeu.

Na conquista da orelhuda, o setor ofensivo do Barça se destacou, tendo marcado 31 gols. Além do estrelado trio de ataque, conhecido pela sigla “MSN”, a equipe também contava com uma consolidada geração, com nomes como Piqué, Mascherano, Busquets, Iniesta e Xavi Hernández. Treinada por Luis Enrique, a equipe fez história e conquistou todos os títulos possíveis no ano de 2015. Além da Champions, o clube também venceu o Campeonato Espanhol, a Copa do Rei e o Mundial de Clubes.

Dez anos após a conquista, o Barcelona busca novamente o protagonismo em campo, a partir de uma geração com talentos como o brasileiro Raphinha, Lamine Yamal, Pedri, Gavi e o experiente Robert Lewandowski. Ao mesmo tempo, das estrelas de 2015, muitos já se aposentaram, a exemplo de nomes como Piqué, Mascherano, Iniesta e Xavi Hernández.

Depois de fazer história na Barcelona, trio ‘MSN’ está em nova etapa na carreira

Dos jogadores de ataque, o trio principal ainda segue em atividade e agora enfrenta diferentes desafios nas Américas. Enquanto Neymar retornou ao Santos neste ano, Messi e Suárez seguem atuando juntos, agora pelo Inter Miami. Ambos os atletas, inclusive, iniciaram uma nova etapa na carreira ao construir novos negócios. Juntos, a dupla criou o clube LSM, novo time de futebol uruguaio, que começará na quarta divisão do país.

Além disso, o craque argentino também iniciou um novo projeto para expansão mundial de sua imagem, com a exposição imersiva “The Messi Experience – A Dream Come True”, que já passou por cidades como Los Angeles, Miami, Buenos Aires, Santo Domingo e San Juan. No Brasil, está disponível em São Paulo, no Shopping Eldorado, até agosto.

Por fim, a exposição é uma jornada imersiva e interativa, com diversas instalações temáticas que levam os visitantes a reviver os principais momentos da carreira. Com projeções em 360 graus e tecnologia de ponta, a experiência acompanha sua trajetória desde a infância em Rosário, na Argentina, até a conquista da Copa do Mundo no Qatar, em 2022.

