Tottenham demite Postecoglou mesmo após título da Liga Europa

Ange Postecoglou não é mais técnico do Tottenham. Mesmo após conquistar a Liga Europa e encerrar um jejum de 17 anos sem títulos, o clube londrino decidiu demitir o treinador nesta sexta-feira (6), após campanha ruim na Premier League.

“Após uma análise de desempenho e uma reflexão cuidadosa, o clube informa que Ange Postecoglou foi desligado de suas funções”, diz o comunicado oficial publicado nas redes sociais.

O treinador australiano, de origem grega, comandou a equipe por duas temporadas marcadas por altos e baixos. Em sua estreia, levou o Tottenham ao 5º lugar na Premier League, ficando a somente dois pontos de uma vaga na Champions. Além disso, na época, Postecoglou chegou a afirmar: “Na segunda temporada, sempre ganho títulos pelos clubes por onde passo.”

E ele cumpriu a promessa. Na temporada seguinte, levou os Spurs à conquista da Liga Europa ao vencer o Manchester United na final. Além disso, o último título do Tottenham havia sido a Copa da Liga Inglesa, em 2008.

Apesar da conquista europeia, a campanha no Campeonato Inglês foi muito ruim e acabou sendo decisiva para sua saída. O time terminou somente uma posição acima da zona de rebaixamento, com 22 derrotas, um recorde negativo para um clube que nunca teve um rebaixamento na história da Premier League.

Por fim, Postecoglou comandou o Tottenham em 101 jogos, com 47 vitórias, 15 empates e 39 derrotas.

Tottenham busca substituto para Postecoglou

Marco Silva está entre os candidatos para assumir o comando do Tottenham após a saída de Postecoglou. O técnico português tem se destacado desde que começou a trabalhar no Fulham, onde vem fazendo temporadas estáveis na Premier League. De acordo com a ‘BBC’, o Fulham já se prepara para negociar um novo contrato com Silva, tentando evitar que ele deixe o clube.

Apesar do interesse em Marco Silva, Thomas Frank, atual treinador do Brentford, é o principal favorito para o cargo. O técnico dinamarquês levou o Brentford ao 10º lugar na Premier League e tem uma boa relação com Johan Lange, diretor técnico do Tottenham.

Outros nomes também estão sendo avaliados, como Andoni Iraola, do Bournemouth, e Oliver Glasner, do Crystal Palace. A possibilidade de Mauricio Pochettino, que atualmente é técnico da seleção dos Estados Unidos, retornar ao Tottenham foi considerada, mas perdeu força nos últimos dias.

