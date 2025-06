Leila enxerga Palmeiras pronto para o Mundial e volta a brincar com meme

Leila Pereira e o Palmeiras convivem nos últimos dias com a grande expectativa do início do Super Mundial de Clubes. E a mandatária vive essa preparação carregando o sentimento que fez tudo que podia para entregar um time forte para a competição. Mais do que a confiança, a mandatária também vem transmitindo leveza e bom humor visando o torneio.

Em entrevista à Fifa, organizadora do evento, a dirigente demonstrou falou dos objetivos do Verdão na competição e brincou com o meme do “estão mais calmos?”. Vale lembrar que a mandatária desembolsou meio bilhão de reais em contratações para o Palmeiras na temporada.

“Eu tenho certeza de que estão mais calmos! E podem ficar sempre calmos. Eu sou o calmante do nosso torcedor. Eu estou sempre calma. Sabe por que estou sempre calma? Você precisa fazer o melhor que puder. E eu me entrego, faço o melhor que posso. Então, se der certo, ótimo. Se não der, eu costumo dizer que nunca perco: porque se eu não ganho, eu aprendo”, disse Leila Pereira.

Leila Pereira abriu o cofre do Palmeiras

Visando o Mundial, Leila Pereira investiu forte. Tanto que o Palmeiras anunciou nomes como Paulinho e Vitor Roque, também vieram os zagueiros Bruno Fuchs e Micael, os volantes Emi Martínez e Lucas Evangelista, e o atacante Facundo Torres. Além disso, ela conseguiu segurar a joia Estêvão, vendido ao Chelsea, para deixar o clube após a competição.

“O troféu (do torneio) recentemente veio para a nossa sala de troféus, e eu espero que volte. Estamos preparados, nosso elenco é muito forte. Um Mundial ‘bem-sucedido’ para nós seria com a conquista do título, mas já será muito gratificante estar lá competindo”, falou a mandatária.

”Desfrutem, desfrutem, porque essa é a melhor fase da história centenária do Palmeiras. Porque é muito bacana você ver o seu clube extremamente vitorioso”, finalizou.

