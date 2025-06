Zenit ainda tem interesse em contratar Gerson, do Flamengo

Um dos destaques do Flamengo na temporada, Gerson voltou aos planos do Zenit, da Rússia. O Rubro-Negro pode receber uma proposta da equipe pela contratação do jogador. No entanto, a diretoria carioca não vai facilitar para os russos. A informação é do jornalista Mauro Cezar Pereira.

O Rubro-Negro, afinal, não tem interesse na transferência do jogador. Além disso, ele só deixaria o clube por uma oferta que pague sua multa rescisória. No momento, esse valor é de 25 milhões de euros (R$ 158 milhões). Caso faça uma proposta, o jogador também só sairia após a disputa do Mundial de Clubes.

Há quatro meses, o Zenit fez duas propostas por Gerson. A primeira foi no valor de 18 milhões de euros (R$ 107 milhões na cotação atual). Na sequência, o clube fez uma de 20 milhões de euros fixos mais 9 milhões de euros em metas (R$ 173 milhões no total). Todas não foram aceitas pelo clube carioca.

Gerson, aliás, renovou o seu contrato com o Flamengo recentemente até o fim de 2030. O seu novo contrato teve uma valorização salarial, pois o clube entendeu que havia uma defasagem nos valores que ele acertou em 2023, quando voltou ao Rubro-Negro.

Na atual temporada, o camisa 8 entrou em campo em 25 jogos, anotou um gol e deu quatro assistências. O meia do Flamengo foi convocado por Carlo Ancelotti para defender a Seleção Brasileira nas Eliminatórias e foi titular no empate contra o Equador.

