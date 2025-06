Gasperini é anunciado como novo técnico da Roma

A Roma anunciou nesta sexta-feira (6) a contratação de Gian Piero Gasperini como novo técnico da equipe principal. Ex-treinador da Atalanta, onde trabalhou por nove anos, Gasperini assinou contrato com o clube até 2028.

“A carreira de Gasperini se destaca pelas táticas inovadoras, dedicação e pela capacidade de desenvolver jogadores. Os proprietários e Ranieri estão certos de que ele é o nome ideal para o cargo”, escreveu o clube nas redes sociais.

Apelidado de ‘Gasp’, o técnico viveu uma fase mágica no comando da Atalanta. Conquistou a Liga Europa, foi vice-campeão da Copa da Itália e chegou às quartas de final da Champions. Durante seu tempo em Bérgamo, transformou o time em uma das equipes mais respeitadas do futebol italiano.

Apesar da forte ligação com a Atalanta, Gasperini também já teve passagens por Crotone, Genoa, Inter de Milão e Palermo.

Atalanta define substituto para Gasperini

A Atalanta agiu rápido e escolheu Ivan Juric como novo treinador. Após nove anos de sucesso com Gasperini, o clube agora aposta em um nome com ideias semelhantes. Juric, que já foi auxiliar de Gasperini no Inter e no Palermo, foi o escolhido pela diretoria. Outros nomes, como Thiago Motta e Raffaele Palladino, chegaram a ser cogitados, mas o croata acabou sendo o preferido.

Segundo informações da imprensa italiana, ele assinará contrato por dois anos, com salário de 2 milhões de euros por temporada, além de bônus de até 500 mil euros, vinculados ao desempenho da equipe.

Dessa maneira, a Atalanta deve oficializar a contratação de Juric nas próximas 48 horas.

Na última temporada, no entanto, Juric teve dificuldades. Comandou a Roma por 12 jogos antes de ser demitido, e depois assumiu o Southampton, na Inglaterra, onde ficou por 16 partidas. Por fim, o time acabou rebaixado para a segunda divisão inglesa.

