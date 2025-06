Filho de Ancelotti se junta à comissão técnica da Seleção Brasileira

A Seleção Brasileira terá um novo membro em sua comissão técnica para o jogo contra o Paraguai. Afinal, Davide Ancelotti, filho do treinador Carlo Ancelotti chegará a São Paulo no fim de semana e se juntará a equipe do italiano no comando do Brasil. Ele tem 35 anos e será um dos auxiliares da Canarinho enquanto o comandante estiver no cargo.

Ele iniciou a carreira como auxiliar em 2015 e já passou por Napoli, Everton, Bayern de Munique e Real Madrid. Sempre ao lado de seu pai, Davide Ancelotti tem licença PRO da FIFA e chega para contribuir na preparação da equipe rumo aos próximos desafios internacionais.

Davide estava em dúvida se seguiria em carreira solo ou permaneceria ao lado do pai. Após ver seu nome cogitado em alguns clubes da Espanha, ele decidiu permanecer como auxiliar de Ancelotti por mais um tempo, agora na Seleção Brasileira.

“A chegada de Davide Ancelotti à Seleção representa mais um passo da CBF na busca por inovação e aprimoramento técnico. Sua experiência internacional e metodologias de treinamento serão fundamentais para o desenvolvimento dos jogadores e para a construção de uma equipe ainda mais competitiva, diz um trecho da nota da CBF.

Sua estreia deve acontecer nesta terça-feira (10/6), quando o Brasil encara o Paraguai. O embate, aliás, está marcado para às 21h45, na Neo Química Arena, pela 16° rodada das Eliminatórias da Copa. Na estreia do italiano, inclusive, a Seleção Brasileira ficou no empate sem gols contra o Equador, em Guayaquil.

