Brasil volta aos treinos com titulares no regenerativo e reservas em campo

Brasil treinou no CT Joaquim Grava com apenas os reservas indo a campo - (crédito: Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

O Brasil realizou mais um treino no CT Joaquim Grava nesta sexta-feira (06/6), um dia depois do empate sem gols contra o Equador, na quinta (05/6), pelas Eliminatórias da Copa. Os titulares em Guayaquil realizaram uma atividade de recuperação, na academia, enquanto os reservas e os que entraram no segundo tempo, foram ao campo.

Os reservas, aliás, fizeram uma atividade comandada pelos auxiliares de Carlo Ancelotti: Paul Clement e Francesco Mauri. Davide Ancelotti, filho do italiano e novo auxiliar da Seleção Brasileira, ainda não chegou em São Paulo. Ele deve se juntar à comissão técnica neste sábado (07/6).

No treino desta sexta no CT do Corinthians, o treinador apenas observou a movimentação. Um dos destaques do treino foi a presença de Raphinha no campo. Ele não enfrentou o Equador por estar cumprindo suspensão, mas treinou com os reservas no gramado e deve iniciar a partida contra o Paraguai.

Após desembarque na capital paulista no início da manhã, todos os jogadores seguiram para o centro de treinamento na parte da tarde, mas os titulares ficaram apenas na academia em regenerativo. O trabalho com bola foi técnico e com ações em campo reduzido.

Com 22 pontos, o Brasil segue na quarta colocação na tabela das eliminatórias e corre risco de ser superado pela Colômbia, que recebe a seleção peruana neste sexta-feira (06/6), em Barranquilla. Além disso, a Seleção também depende do mesmo confronto para saber se terá chances de conseguir uma vaga antecipada na próxima Copa do Mundo. Até o momento, só a Argentina, líder com 34, está garantida no Mundial e também já conquistou o título simbólico das eliminatórias.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.