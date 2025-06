Noruega atropela a Itália e mantém 100% nas Eliminatórias

Com primeiro tempo surpreendente, a Noruega não tomou conhecimento do adversário e venceu a Itália por 3 a 0, nesta sexta-feira (6), no Ullevaal, em Oslo. Com gols de Sorloth, Antonio Nusa e Haaland, os noruegueses garantiram os três pontos na 3ª rodada do Grupo I das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 e seguem com 100% de aproveitamento na competição.

Dessa maneira, a Noruega chegou a nove pontos e deu um passo importante para voltar a disputar uma Copa do Mundo após 28 anos. A seleção norueguesa está na liderança isolada do Grupo I, com três a mais que Israel, vice-líder. Na terceira posição, aparece a Estônia, com três pontos, enquanto Itália e Moldávia, ainda zeradas, completam a chave.

A última vez que a Noruega disputou uma Copa do Mundo foi em 1998.

Por outro lado, a Itália começou nesta sexta-feira sua trajetória em busca de uma vaga na Copa do Mundo e fez sua estreia nas Eliminatórias. Tetracampeões, os italianos ficaram de fora das edições de 2018 e 2022, e agora terão que se recuperar neste Grupo I para buscar a classificação. Somente os primeiros colocados de cada grupo garantem vaga no Mundial, enquanto os segundos colocados disputam a repescagem europeia.

Além disso, se a Noruega não perder pontos nos quatro jogos que ainda fará contra Estônia, Israel e Moldávia, a Itália precisará vencer os 7 jogos que restam (incluindo contra a Noruega) e tirar 13 gols de saldo para evitar a repescagem.

O jogo

A Itália foi dominada no primeiro tempo. Em sua estreia nas Eliminatórias para a Copa de 2026, os italianos viram a Noruega controlar a partida com facilidade. Sem conseguir finalizar, a Azzurra sofreu três gols: Sorloth abriu o placar após boa jogada de Nusa, que marcou o segundo em um belo chute. Haaland fechou o 3 a 0 com um golaço após driblar Donnarumma e mandar para o gol.

No segundo tempo, a Noruega apenas administrou a vantagem. A Itália, por sua vez, demorou a mudar o ataque e não mostrou poder de reação. Assim, os noruegueses confirmaram a vitória em Oslo.

