Galvão apoia estreia de Ancelotti na Seleção: ???Não esperava nada diferente???

A Seleção Brasileira não teve uma atuação inspirada na estreia de Carlo Ancelotti no comando da equipe. Assim, o time Canarinho ficou apenas no empate com o Equador, em Guayaquil, na última quinta-feira (05/06). O narrador Galvão Bueno demonstrou compreensão com a estratégia mais defensiva do treinador italiano.

“Eu tenho certeza que muita gente deve estar decepcionada com o resultado e com a forma com que a partida foi jogada nesse 0x0 de Equador e Brasil na estreia do técnico Ancelotti. Eu não esperava nada diferente. Nenhum técnico é mágico. Ninguém faz mudar inteiramente um time por dois dias para se treinar. Então o que ele fez? Eu o conheço bem. Há muito tempo. Tudo o que deve ter passado na cabeça dele deve ter sido. Não posso perder. A Seleção Brasileira não pode perder nessa minha estreia”, avaliou o narrador.

“Então, ele confiou mais naqueles jogadores que ele conhece no dia a dia, no futebol europeu, com laterais que apoiam menos, se seguram mais, com dois volantes e movimentação no ataque, marcação baixa, para tentar espaço para contra-ataque na velocidade com o Estêvão e com o Vinicius, já que o Raphinha está fora, só volta no jogo contra o Paraguai. As entrevistas deixaram isso muito claro. Quando os jogadores disseram, marcamos bem, tivemos um esquema defensivo forte, o Equador teve poucas chances claras, e a gente conseguiu controlar o jogo”, complementou o profissional de comunicação.

Galvão cita possível retorno de Neymar

O comunicador também frisou que o treinador não tinha a força máxima da Seleção à sua disposição e lembrou das ausências de Raphinha e Rodrygo. Aliás, até demonstrou esperança que Neymar possa voltar ao time Canarinho.

“Teve mais posse de bola, mas evitamos que eles criassem grandes lances em grandes momentos. Esse foi o pensamento, tenho certeza absoluta, do Ancelotti. Ele tem Raphinha para voltar, ele tem Rodrygo que está machucado, ele tem várias opções, ele pode mexer no meio-campo. Um dia pode até ter o Neymar de volta, se o Neymar se recuperar tempo para outros jogos, para sequência de trabalho, para a Copa do Mundo. Então, nunca passou pela cabeça dele perder, arriscar para perder, não”, pontuou Galvão .

Uma situação que ganhou destaque no duelo foi o comprometimento tático do time brasileiro. Afinal, apesar de Estevão, com características mais ofensivas, ter sido titular, ele precisou ajudar na recomposição como os demais companheiros.

Seleção tem chances de se aproximar da vaga para a Copa do Mundo no próximo jogo

Com a igualdade no placar diante do Equador, a Seleção chegou aos 22 pontos e permaneceu, virtualmente, na quarta colocação. Mesmo com o resultado considerado decepcionante, os brasileiros terão um confronto direto com o Paraguai, na próxima terça-feira (10/05), na Neo Química Arena.

Caso vença, a pentacampeã mundial encaminha a vaga na edição de 2026 da Copa do Mundo.

