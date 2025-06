Comentarista da Globo reclama de desempenho do Brasil: ???O pior é sempre o próximo???

Comunicadora da Globo expôs sua insatisfação com novo desempenho negativo do Brasil - (crédito: Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

A performance do Brasil no embate contra o Equador não agradou Ana Thaís Matos, comentarista do grupo Globo. A profissional demonstrou a sua insatisfação através de uma postagem em suas redes sociais. A jornalista publicou um registro em que acompanhou a transmissão do SporTV acompanhada de uma legenda em que criticou o rendimento da Seleção.

“Seleção brasileira: o pior jogo é sempre o próximo”, frisou a comunicadora.

Em contrapartida, integrantes da pentacampeã mundial emitiram ponto de vista contrário ao da profissional de comunicação. Carlo Ancelotti, o técnico que estreou no comando do Brasil, exaltou a performance defensiva.

“Foi uma partida muito boa em nível defensivo. Vi a equipe melhor com a bola, com um jogo um pouco mais fluído. No final, foi um bom empate e saímos satisfeitos. Com confiança para o próximo jogo”, ponderou o treinador italiano.

O volante Casemiro foi mais um personagem simbólico neste confronto. Afinal, a partida representava a sua volta para a Seleção depois de mais de um ano. Inclusive, a sua volta já foi como titular.

Até porque é um jogador de confiança de Ancelotti. Vale relembrar que os dois trabalharam juntos no Real Madrid. O camisa 5 elogiou a consistência do time no compromisso pelas Eliminatórias.

“Demos um passo a mais. Fomos sólidos atrás. Eles não criaram tanta oportunidade. A evolução está boa. São dois, três dias que tivemos de treino. Acho que não tem treinador melhor para a nossa seleção”, avaliou Casemiro.

Panorama do Brasil nas Eliminatórias

Com a igualdade no placar diante do Equador, a Seleção chegou aos 22 pontos e permaneceu, virtualmente, na quarta colocação. Mesmo com o resultado considerado decepcionante, os brasileiros terão um confronto direto com o Paraguai, na próxima terça-feira (10/05), na Neo Química Arena.

O ponto positivo é que Raphinha voltará a ser opção depois de cumprir suspensão. Caso vença, a pentacampeã mundial ultrapassa os próximos adversários na tabela, já que a diferença é de apenas dois pontos. Além disso, possibilita encaminhar a vaga para a edição de 2026 da Copa do Mundo.

