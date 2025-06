Dembélé é cortado da França e vira dúvida no PSG para o Mundial de Clubes

Ousmane Dembélé foi cortado da seleção francesa nesta sexta-feira (6) por causa de uma lesão na coxa esquerda. O atacante está fora da disputa pelo terceiro lugar da Liga das Nações, contra a Alemanha, e preocupa também o PSG para a disputa do Mundial de Clubes.

De acordo com informações do jornal ‘L’Équipe’, Dembélé sofreu a lesão no jogo contra a Espanha e deve ficar afastado dos gramados por duas a três semanas. Com isso, é praticamente certo que ele não estará disponível para a estreia do PSG no Mundial de Clubes, no dia 15 de junho, contra o Atlético de Madrid, em Los Angeles.

Além disso, o atacante também é dúvida para a segunda partida, contra o Botafogo, marcada para o dia 20. O jogador passará por novos exames neste sábado (7), para saber a gravidade da lesão.

PSG tem outra preocupação para o Mundial de Clubes

No entanto, os problemas do PSG não param por aí. Bradley Barcola também acabou sendo cortado da seleção da França por conta de uma lesão no joelho. A situação, no entanto, é menos grave, já que o problema aconteceu após uma pancada sofrida durante o mesmo jogo contra a Espanha.

