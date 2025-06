Real Brasília x Palmeiras (Feminino): onde assistir, escalações e arbitragem

Neste sábado (07), o Palmeiras enfrenta o Real Brasília pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino Série A1. A partida acontece no estádio Bezerrão, em Gama (DF), a partir das 21h (de Brasília). As equipes estão em lados opostos na tabela e vêm de derrotas nos jogos anteriores.

Onde assistir

A TV Brasil transmite o confronto.

Como chega o Real Brasília

Com somente 9 pontos em 12 rodadas, o Real Brasília luta para evitar o rebaixamento. O time ocupa a 13ª colocação, apenas duas posições acima da zona de rebaixamento. Nos últimos cinco jogos, somou quatro derrotas e um empate. A defesa preocupa, já que a equipe sofreu 31 gols no total. No ataque, Catalina Primo é a principal esperança de gols.

Como chega o Palmeiras

Em situação bem diferente, o Palmeiras ocupa a sexta posição, com 21 pontos, dentro da zona de classificação para a próxima fase. A equipe busca melhorar sua colocação mesmo atuando fora de casa. Nos últimos quatro confrontos contra o Real Brasília, o Verdão venceu todos. No entanto, na rodada anterior, as Palestrinas perderam em casa para o Cruzeiro. Amanda Gutierres aparece como a principal esperança de gols e de vitória para o time alviverde.

REAL BRASÍLIA X PALMEIRAS

13° rodada do Campeonato Brasileiro Feminino

Data/hora: 07/06/2025 – sábado, a partir de 21h

Local: Estádio Bezerrão, em Gama (DF),

REAL BRASÍLIA: Tainá Rodrigues; Laíne, Edna, Petra Cabrera e Hilary Vergara; Luciana, Laura De La Torre, Maiara Santos e Dani Silva; Katy e Catalina Primo.Técnico: Paulo Ramos.

PALMEIRAS: Kate Tapia, Fe Palermo, Pati Maldaner, Espinales, Rhay Coutinho, Yorelli Rincon, Andressinha, Taina Maranhão, Soll, Stefanie e Amanda Gutierres. Técnica: Camilla Orlando

juiz: Regane Caetano da Silva (RJ)

Assistentes: Kinberlyn Morais Ramos e Milton Jeronimo Souza Alves, ambos de Brasília.

