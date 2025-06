Andorra x Inglaterra: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar nas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. Neste sábado (7), Andorra e Inglaterra se enfrentam às 13h (de Brasília), no Estádio RCDE, casa do Espanyol, em Barcelona, na Espanha. O duelo é válido pela 3ª rodada do Grupo K e os ingleses tentam manter os 100% de aproveitamento na competição.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+ (streaming).

Como chega Andorra

A seleção de Andorra não faz um bom início de Eliminatórias e é a lanterna do Grupo K. O time perdeu as duas primeiras rodadas e sequer marcou um gol na competição. Dessa maneira, a equipe precisa urgentemente somar pontos para seguir viva na disputa pela parte de cima da tabela.

Como chega a Inglaterra

Por outro lado, a Inglaterra está embalada desde a chegada do técnico Thomas Tuchel e vai em busca de mais uma vitória nas Eliminatórias. Nas duas primeiras rodadas, o ‘English Team’ conquistou duas vitórias, com cinco gols marcados e nenhum sofrido. Dessa maneira, a seleção inglesa é a líder do Grupo K, com seis pontos, três a mais que a Albânia, segunda colocada.

Para esta Data Fifa de junho, a principal novidade na lista de convocados do técnico Thomas Tuchel foi Trevoh Chalobah, zagueiro do Chelsea, que terá sua primeira oportunidade na seleção principal.

Andorra x Inglaterra

3ª rodada do Grupo K das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026

Data e horário: sábado, 07/06/2025, às 13h (de Brasília).

Local: Estádio RCDE, em Barcelona, na Espanha.

Andorra: Iker Álvarez; Cervós, Nicolás, Crhistian García e Borra; Rubio, Marc Garcia, Olivera, Joel Guillen e Babot; Albert Rosas. Técnico: Koldo Alvarez.

Inglaterra: Pickford; Alexander-Arnold (Recce James), Konsa, Colwill e Lewis-Skelly; Declan Rice, Cole Palmer e Jude Bellingham; Bukayo Saka, Anthony Gordon (Eze) e Harry Kane. Técnico: Thomas Tuchel.

Árbitro: Igor Paja? (Croácia).

Assistentes: Bojan Zobenica (Croácia) e Ivan Mihalj (Croácia).

VAR: Fran Jovi? (Croácia).

