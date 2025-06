Colômbia tropeça no Peru e liga alerta nas Eliminatórias da Copa

Colômbia e Peru não saíram do zero em Barranquilla - (crédito: Foto: Gabriel Aponte/Getty Images)

A Colômbia ficou no empate em 0 a 0 com o Peru, nesta sexta-feira (6), pela sequência da 15ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. O resultado frustra os donos da casa, que, jogando no Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barraquilla, não conseguiram encerrar o jejum de vitórias na competição. Assim, os Cafeteros perdem a oportunidade de ultrapassar o Brasil na tabela, permanecendo na sexta posição, com 21 pontos. Já o Peru praticamente dá adeus às suas já escassas chances de classificação à Copa do Mundo.

Primeiro tempo

Jogando perante seu torcedor, a Colômbia foi quem tomou as rédeas do jogo. No entanto, a equipe não conseguia criar chances claras, abusando dos chutes de longe. Foi também em finalização de longa distância que o Peru teve sua primeira tentativa.

James Rodríguez tentava conexões pelo centro de campo. Arias, craque do Fluminense, caía pelos lados, mas a defesa peruana não dava espaços. A melhor chance, então, foi do Peru. Em jogada pela esquerda, a bola ficou com Paolo Guerrero dentro da grande área. O interminável atacante peruano ficou de cara para o goleiro Kevin Mier e tentou o chute de canhota. O arqueiro, no entanto, fez grande defesa, parando o melhor ataque do primeiro tempo.

LEIA MAIS: Brasil volta aos treinos com titulares no regenerativo e reservas em campo

Segundo tempo

Os times realmente não estavam em grande dia, mesmo após mexidas das duas equipes. O técnico Néstor Lorenzo trocou todo o ataque, promovendo inclusive a estreia de Hinestroza, um dos destaques do Atlético Nacional-COL na atual edição da Libertadores.

No entanto, os colombianos não demonstraram muita coesão dentro de campo. Campaz, ex-Grêmio, abusava dos erros. E, novamente, a melhor chance foi do time visitante. Tapia aproveitou saída errada do goleiro Kevin Mier e arriscou de longe. A bola, porém, passou a centímetros do ângulo esquerdo.

A resposta colombiana foi com Suárez, outro que saiu do banco. James Rodríguez cobrou escanteio com veneno e o atacante testou firme no primeiro pau, acertando a forquilha da trave. No fim, 0 a 0 para decepção da torcida colombiana, que se vê em risco por vaga na Copa.

Próximos passos

Com o tropeço, a Colômbia desperdiça uma grande oportunidade de chegar à quarta posição das Eliminatórias. Assim, fica com 21 pontos, na sexta colocação. Já são cinco jogos sem vitória para os Cafeteros. Para piorar, seu próximo compromisso nesta Data Fifa não é nada simples. Afinal, a equipe enfrenta a Argentina, fora de casa, na terça-feira (10), às 21h (de Brasília), pela 16ª e antepenúltima rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo.

Já o Peru recebe o Equador, também na terça, mas às 22h30. A Rojiblanca não depende apenas de si para avançar à Copa de 2026, já que fica na penúltima posição (nono), com apenas 11 pontos, faltando três jogos para o fim das Eliminatórias. São sete a menos que a Venezuela, sétimo colocado e time que representaria a Conmebol na repescagem.

COLÔMBIA 0 x 0 PERU

Eliminatórias da Copa do Mundo – 15ª rodada

Data: 6/6/2025

Local: Estádio Metropolitano, em Barranquilla (COL)

Gols: –

COLÔMBIA: Kevin Mier; Daniel Muñoz, Mina, Sánchez e Borja; Lerma (Richard Ríos, 29’/2ºT), Castaño e James Rodríguez; Cucho Hernández (Campaz, 16’/2ºT), Jhon Arias (Hinestroza, 16’/2ºT) e Durán (Suárez, intervalo). Técnico: Néstor Lorenzo

PERU: Gallese; Advincula, Zambrano (Abram, 41’/2ºT), Garcés e López; Tapia, Aquino (Noriega, 8’/2ºT) e Flores; Polo (Sonne, 32’/2ºT), Reyna (Ramos, intervalo) e Paolo Guerrero (Inga, intervalo). Técnico: Óscar Ibañez

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (BRA)

Assistentes: Bruno Pires (BRA) e Bruno Boschilia (BRA)

VAR: Wagner Reway (BRA)

Cartões Amarelos: Durán (COL); Garcés, (PER)

Cartões Vermelhos: –

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.