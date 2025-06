Alex Sandro exalta ‘espírito de sacrifício’ do Brasil contra o Equador

Apesar da atuação abaixo do esperado, os jogadores e comissão técnica da Seleção Brasileira saíram satisfeitos de Guayaquil com o 0 a 0. O resultado foi valorizado nas palavras do treinador Carlo Ancelotti e também depois do jogo, como foi o caso de Alex Sandro. O lateral-esquerdo ressaltou o ”espírito de sacrifício” da equipe para conquistar um ponto fora de casa.

“Jogar no Equador sempre foi muito difícil. Uma seleção forte fisicamente, tem ótimos jogadores tecnicamente também. Nosso espírito de sacrifício, principalmente na marcação, foi um dos pontos positivos e estão todos de parabéns”, disse Alex Sandro.

Além disso, o lateral também não conseguiu esconder a felicidade de trabalhar com Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira. Na visão do jogador, ter o italiano é um momento marcante do Brasil.

“Sinceramente, a gente sempre via o Ancelotti na Europa e tê-lo aqui na Seleção é um momento marcante, não só para os jogadores, mas para os brasileiros. Nos sentimos felizes por ter o Ancelotti como treinador. Já está começando a dar certo, o que é mais importante na seleção são os resultados”, explicou.

Por fim, Alex Sandro espera um ambiente pulsante para o duelo contra o Paraguai. As seleções se enfrentam na próxima terça-feira (10/6), às 21h45 (de Brasília), na Neo química Arena, em São Paulo, pela 16ª rodada das Eliminatórias da Copa.

“Vamos jogar em casa, tenho certeza que, com esse ambiente favorável, vamos buscar do início ao fim esta vitória”, finalizou o lateral.

