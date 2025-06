Venezuela vence Bolívia em jogo com gol contra bizarro

Venezuela venceu a Bolívia por 2 a 0 e segue na cola do G6 das Eliminatórias - (crédito: Foto: Edilzon Gamez/Getty Images)

A Venezuela segue viva na disputa por uma vaga na Copa do Mundo de 2026. Afinal, a Vinotinto venceu a Bolívia por 2 a 0, nesta sexta-feira (6), em Maturín, pela 15ª rodada das Eliminatórias, e se isolou na briga pela repescagem. Além disso, o resultado também manteve a seleção venezuelana na cola do G6. Héctor Cuellar (contra) e Salomón Rondón marcaram os gols da vitória.

Veja a tabela das Eliminatórias da América do Sul!

Com a vitória, a Venezuela chegou aos 18 pontos e segue na sétima colocação. Porém, se afastou da Bolívia, que se complicou na disputa por uma vaga na repescagem e agora tem 14 pontos no oitavo lugar. A Vinotinto volta a campo na próxima terça-feira (10), às 20h (de Brasília), contra o Uruguai, em Montevidéu, enquanto a La Verde recebe o Chile, no mesmo dia, às 17h, em El Alto.

Bolívia faz gol contra bizarro e se complica

A Venezuela começou melhor. Apesar de ter apenas 41% da posse de bola, a Vinotinto foi beneficiada com um gol contra bizarro da seleção boliviana aos cinco minutos. Afinal, o volante Héctor Cuellar recuou para o goleiro Billy Viscara, mas a bola passou entre as pernas e foi para o fundo das redes.

O gol contra desanimou a Bolívia. A La Verde teve mais a posse de bola, mas não conseguiu transformar o volume em oportunidades claras. Até finalizou quatro vezes, mas nenhuma levou perigo ao goleiro Rafael Romo. Gabriel Villamíl teve a melhor chance na reta final da primeira etapa, mas mandou por cima.

Por outro lado, a Venezuela levou mais perigo. Savarino, do Botafogo, deu trabalho e teve duas chances, mas Billy Viscara salvou. Josef Martínez também assustou, mas a bola saiu pelo canto. Contudo, Salomón Rondón não vacilou. O veterano centroavante recebeu na área e finalizou sem chances de defesa.

Venezuela segura vantagem em segundo tempo truncado

O jogo ficou mais truncado na etapa final. Em vantagem, a Venezuela recuou e fechou as portas para a Bolívia. Contudo, quando tinha a bola, não conseguia evoluir. Assim, o técnico Fernando Batista tentou colocar Soteldo na partida, mas o camisa 10 não conseguiu mudar muito o panorama da partida.

A Bolívia, por sua vez, seguiu com o controle da posse de bola. Entretanto, não encontrava espaços. Portanto, teve que arriscar de longe, mas não levou tanto perigo a Rafael Romo. Gabriel Villamíl tentou, mas o goleiro venezuelano defendeu com a segurança. Lucas Chávez quase fez belo gol de trivela, mas a bola tirou tinta da trave.

Como a partida ficou mais truncada na etapa final, o número de faltas aumentou. Assim, o clima esquentou um pouco dentro de campo e houve algumas provocações e discussões entre os jogadores. Mas nada saiu do controle. Depois dos 30, a Venezuela colocou mais gás em campo e conseguiu controlar mais a partida. Assim, confirmou a vitória em casa.

VENEZUELA 2 x 0 BOLÍVIA

Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 – 15ª rodada

Data: 06/06/2025

Local: Estádio Monumental de Maturín, Maturín (VEN)

Gols: Héctor Cuellar (contra), 5’/1ºT (1-0); Salomón Rondón, 29’/1ºT (2-0)

VENEZUELA: Rafael Romo; Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Wilker Ángel e Miguel Navarro; Telasco Segovia (Cristian Cásseres, 30’/2ºT), José Martínez (Tomás Rincón, 40’/2ºT), Jefferson Savarino (Leonardo Flores, 31’/2ºT) e Eduard Bello (Jan Hurtado, 40’/2ºT); Josef Martínez (Yeferson Soteldo, 17’/2ºT) e Salomón Rondón. Técnico: Fernando Batista

BOLÍVIA: Billy Viscara; Diego Medina (Diego Arroyo, 23’/2ºT), Luis Haquín, Efrain Morales e Moisés Paniagua (Carmelo Algarañaz, 23’/2ºT); Héctor Cuellar (Moisés Villarroel, 0’/2ºT), Ervin Vaca (Robson Matheus, 22’/2ºT) e Gabriel Villamíl; Lucas Chávez (Jhon Velázquez, 29’/2ºT), Roberto Fernández e Miguelito. Técnico: Óscar Villegas

Árbitro: Yael Falcon (ARG)

Assistentes: Maximiliano Del Yesso (ARG) e Facundo Rodriguez (ARG)

VAR: Jorge Baliño (ARG)

Cartões amarelos: Salomón Rondón (VEN); Luis Haquín e Miguelito (BOL)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.