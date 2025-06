Tiago Nunes é anunciado na LDU e reencontra Botafogo na Libertadores

Tiago Nunes foi anunciado como o novo técnico da LDU, do Equador - (crédito: Foto: Ernesto Benavides/AFP via Getty Images)

Tiago Nunes vai se aventurar mais uma vez pela América do Sul. Após ser demitido da Universidad Católica, do Chile, ele foi anunciado nesta sexta-feira (6) como o novo treinador da LDU, do Equador. Dessa forma, ele terá a oportunidade de reencontrar o Botafogo, último clube que comandou no Brasil, nas oitavas de final da Libertadores.

“É um grande orgulho chegar a este clube. Estamos prontos para deixar tudo por estas cores. Vamos trabalhar com paixão, competir com todos e sonhar sempre grande”, disse o treinador.

Recentemente, Tiago Nunes foi desligado da Universidad Católica. Afinal, o time chileno sofreu quatro derrotas seguidas sob o comando do treinador brasileiro e se afastou da briga pelo título. Aliás, a equipe perdeu confrontos diretos com O’Higgins e Universidad de Chile, além de perder para modestos como Everton e La Serena.

Nos últimos anos, Tiago Nunes se aventurou pela América do Sul. Afinal, ele também comandou o Sporting Cristal, do Peru, entre 2022 e 2023, e chegou a levar a equipe para a Libertadores. Antes, sempre trabalhou no Brasil e teve passagens pelo Athletico-PR, onde foi campeão da Sul-Americana e Copa do Brasil, além do Corinthians e Grêmio.

Entre o fim de 2023 e o início de 2024, o treinador esteve no comando do Botafogo. Embora tenha feito parte da campanha do título inédito, não resistiu após o empate por 1 a 1 com o Aurora, da Bolívia, no jogo de ida da fase prévia. Ao todo, foram 15 jogos, quatro vitórias, sete empates e quatro derrotas.

