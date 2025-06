Fluminense e Grêmio empatam pelo Brasileiro Feminino. Ruim para os dois

Grêmio e Fluminense se enfrentaram na noite desta sexta-feira, 6/6, pela 14ª rodada do Brasileirão Feminino. A partida foi disputada em Moça Bonita, estádio do Bangu, diante de um público muito reduzido. No fim das contas, os gols saíram apenas na reta final do segundo tempo, e o placar terminou empatado em 1 a 1.

O Fluminense saiu na frente com a veterana Raquel Fernandes — ex-Grêmio e Seleção Brasileira — que marcou contra sua antiga equipe. Mas o Grêmio reagiu e arrancou o empate com a zagueira Brito.

O resultado foi ruim para os dois lados, pois ambos estáo forado G8 (a zona de classificação às quartas). O Fluminense chegou aos 15 pontos. O Grêmio, tem 16 pontos. Ou seja: ambas as equipes seguem em situação delicada na briga por uma vaga nas quartas de final, restando apenas duas rodadas para o fim da primeira fase.

Como foi o duelo entre Fluminense e Grêmio

O Fluminense teve a primeira boa chance da partida em bola parada, mas com má finalização de Nath. Depois, Carica também arriscou, sem sucesso. O Grêmio, por sua vez, mostrou melhor imposição tática na etapa inicial e teve uma boa oportunidade de marcar com Camila.

No segundo tempo, o Grêmio foi levemente superior, mas o jogo perdeu intensidade, ficando quase sonolento. Aos 28 minutos, após boa jogada pela linha de fundo, Maria, bem posicionada, chutou por cima do gol, desperdiçando a melhor chance do Grêmio na partida.

Como quem não faz leva, aos 31, a veterana Raquel Fernandes escorou de cabeça o cruzamento de Isabela, sem chance para Letícia, colocando o Fluminense na frente. Mas o Grêmio seguiu tentando ao menos evitar a derrota. Quase marcou em chute de Gisele. Claudia fez bela defesa. Contudo,aos 44, ap´pos escanetio da dirteita, Brito subiu com a goleira Claudia, que falhou, e empatou o jogo.

