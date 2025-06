Vegetti compartilha gol de cabeça do filho: ‘O fruto não cai longe da árvore’

Vegetti aproveitou a folga para curtir mais tempo com a sua família. Em vídeo publicado pela esposa Joselina, o centroavante do Vasco aparece jogando bola com o pequeno Vittorio. O filho do jogador, de apenas três anos, mostrou que puxou o pai e fez um gol de cabeça, levando o camisa 99 à loucura.

“O fruto não cai longe da árvore”, brincou Vegetti ao compartilhar a publicação da esposa.

???? Vegetti, do Vasco, compartilha gol de cabeça do filho. pic.twitter.com/RB6F5AhBEY — Gols do Brasileirão ?????????? (@golsdobrasil1) June 6, 2025

Desde que chegou ao Vasco, Vegetti já marcou 16 gols de cabeça. Dessa forma, tem sido um verdadeiro especialista da bola aérea e letal. No Brasileirão deste ano, soma sete gols e está atrás apenas de Arrascaeta e Kaio Jorge na artilharia.

Contratado em agosto de 2023, Vegetti soma 51 gols e sete assistências em 105 jogos pelo Vasco. Na atual temporada, fez 18 gols e ainda deu duas assistências em 30 partidas disputadas.

O Vasco volta a campo no próximo dia 12, às 21h30 (de Brasília), contra o São Paulo, no Morumbi, pela 12ª rodada do Brasileirão. O Cruz-Maltino é o 15º colocado com 10 pontos e tenta se afastar da zona de rebaixamento.

