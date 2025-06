Fluminense embarca para o Mundial de Clubes

Germán Cano faz a sua tradicional comemoração em homenagem aos filhos no embarque do Fluminense para o Mundial - (crédito: Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)

O Fluminense já está a caminho dos Estados Unidos para disputar o Mundial de Clubes da Fifa. Afinal, o Tricolor garantiu a vaga após conquistar o título da Libertadores de 2023. A estreia será no próximo dia 17, às 13h (de Brasília), contra o Borussia Dortmund, da Alemanha, em Nova Jérsei.

A delegação tricolor embarcou incompleta. Afinal, dois jogadores foram convocados para representar suas seleções nas Eliminatórias nesta Data Fifa, casos de Arias (Colômbia) e Lezcano (Paraguai). Assim, a dupla se apresentará diretamente na cidade de Colúmbia, na Carolina do Sul, que será a sede do Fluminense.

Nos Estados Unidos, o Fluminense vai realizar a preparação na Universidade da Carolina do Sul. O Time de Guerreiros enfrenta o Borussia Dortmund e o Ulsan Hyundai, nos dias 17 e 21, em Nova Jérsei, e o Mamelodi Sundowns, em 25, na cidade de Miami.

O Fluminense inscreveu 31 jogadores para a competição. Contudo, ainda pode preencher mais quatro vagas até o dia 10. A diretoria tricolor trabalha em busca de reforços para inscrevê-los na competição e tem três conversas em curso, conforme revelou o presidente Mário Bittencourt em participação no podcast “Setor Sul”.

Fluminense fará eventos para a torcida

O Fluminense promoverá uma série de eventos nos Estados Unidos. Afinal, é uma grande oportunidade para o clube promover sua marca internacionalmente e engajar seus torcedores. O Tricolor vai ambientar dois bares em Nova Iorque e Miami para receber os tricolores, além de realizar uma festa em travessia no Rio Hudson a bordo de um barco.

Chamadas de “Fluminense House”, as casas em solo americano serão ambientadas com as marcas e temática tricolores. Dessa forma, os locais vão ter transmissão dos jogos, eventos musicais e diversas ativações. A taça original da Libertadores de 2023 também estará à disposição para que os frequentadores possam tirar foto ao lado dela.

Em Nova Iorque, os tricolores poderão se encontrar no Bar Legends (6 W 33rd Street), próximo ao Empire State, sede da torcida NY Flu. O local será o ponto de encontro da torcida para os jogos dos dias 17 e 21. Já em Miami, o local escolhido foi o Magic 13 Brewing (340 NE 61st St), onde será a casa dos tricolores nos dias 24 e 25 de junho.

