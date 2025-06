Corinthians rompe com empresa responsável por biometria facial

Corinthians rescindiu com a Bepass e avalia outras empresas para implementar o sistema de reconhecimento facial na Neo Química Arena - (crédito: Foto: Divulgação/Agência Corinthians)

O Corinthians rescindiu nesta sexta-feira (6) o contrato com a Bepass S.A. A empresa tinha firmado um acordo com o presidente afastado Augusto Melo para implementar o sistema de reconhecimento facial na Neo Química Arena. Contudo, o afastamento do mandatário fez com que o clube estudasse outras opções.

A rescisão do contrato não gerará qualquer ônus para a instituição. Em nota oficial, o Corinthians agradeceu pela compreensão e destacou que o rompimento aconteceu de forma amigável. Já a Bepass, por sua vez, explicou que foi informada pela nova diretoria sobre a existência de um parceiro anterior já envolvido no desenvolvimento do sistema.

Diante desse cenário, a empresa concordou com a rescisão. Segundo o compliance do Corinthians, as empresas que estão sendo avaliadas são Imply, Futebol Card, Ligatech e Balada App.

Os clubes têm até o dia 14 de junho para implementar a biometria facial nos estádios. Afinal, essa é a exigência prevista no artigo 148 da Lei Geral do Esporte (nº 14.597/2023) para estádios com capacidade acima de 20 mil lugares. Quem não implementar, pode ter setores ou todo o estádio interditado até solucionar o caso.

