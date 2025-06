Copa do Nordeste define últimos classificados. Veja onde assistir

A última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste ocorre neste sábado, 7/6, com todos os jogos do Grupo B acontecendo simultaneamente, às 17h30 (de Brasília).

Com 13 pontos, o Bahia é o único classificado do Grupo B. Já Juazeirense (6) e Sampaio Corrêa (2) estão eliminados. Assim, cinco times brigam por três vagas restantes: CSA, Confiança e Ceará (com 10 pontos cada), Náutico (com 8 pontos) e o América-RN (7 pontos, mas chances meramente matemáticas).

Jogos às 17h (de Brasília) e onde assistir

Bahia x Náutico – TV Brasil e SBT

Sampaio Corrêa x Ceará – ESPN, TV Brasil e SBT

América-RN x CSA – Premiere

Juazeirense x Confiança – Premiere

Curiosamente, os quatro times que estão bem na briga jogam fora de casa na rodada final. A situação aparentemente mais fácil é a do Ceará, que enfrenta o lanterna e único time ainda sem vitórias, o Sampaio Corrêa, em São Luís. Já o CSA tem o jogo mais complicado, pois é o único que encara um adversário ainda com chance matemática de classificação, o América-RN.

Bahia x Náutico

A boa notícia para o Náutico é que o Bahia, mesmo jogando em casa, na Fonte Nova, deve entrar com um time reserva. Vale lembrar que na derrota para o Confiança, no meio da semana, o Bahia jogou com o time sub-20 e até com o técnico da base. Já o Náutico vai com força máxima, exceto por Maylson, vetado por lesão.

Para se classificar: o Náutico precisa vencer e torcer para que um entre CSA, Confiança ou Ceará não vença seu jogo.

Sampaio Corrêa x Ceará

Enquanto o Sampaio tenta uma despedida digna diante de sua torcida, no Castelão (São Luís), o Ceará vai com o melhor time possível. Não a força máxima, pois tem alguns desfalques por lesão e suspensão. Destaque para o artilheiro Pedro Raul, que vive boa fase.

Para se classificar: o Ceará avança se vencer. Também se classifica com um empate, desde que uma das seguintes combinações ocorra: CSA ou Confiança percam; Ou o Náutico vença por menos de 4 gols de diferença.

Se o Ceará perder, precisará de uma dessas combinações: Confiança teria que perder por pelo menos dois gols a mais que o Ceará; ou o Náutico vencer; o América-RN não pode vencer por mais de 5 gols de diferença.

América-RN x CSA

A chance do América é apenas matemática: teria que vencer, torcer por derrota do Ceará e ainda tirar uma diferença de seis gols no saldo. Além disso, o Náutico não poderia vencer o Bahia.

O CSA só não avança se: Perder, e o Náutico vencer; E o Confiança também vencer ou empatar.

Juazeirense x Confiança

O Confiança avança se vencer. Também pode se classificar com um empate, desde que o Náutico não vença por mais de 5 gols de diferença. Se o Confiança perder, terá que torcer para o Náutico não vencer.

