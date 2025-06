Jorginho é mais um ‘coringa’ que reforça o Flamengo

Depois de muita espera, o volante Jorginho assinou com o Flamengo até julho de 2028 e chega para ser um jogador importante no elenco. O atleta de 33 anos chega para ser o principal reforço para a disputa do Mundial de Clubes, que acontece entre junho e julho nos Estados Unidos. Além disso, é um jogador que pode se adaptar em algumas funções dentro do meio-campo, uma espécie “coringa” dentro das quatro linhas. Assim, o técnico Filipe Luís agradece a mais nova contratação.

Afinal, Jorginho é inteligente o suficiente para articular todas as jogadas do time londrino, como tem porte físico para roubar bolas e fazer o trabalho mais sujo de marcação. É um “todo campista”. Seu jogo mais se parece de um camisa 10, mas também pode fazer a função de um volante de marcação pesada.

Ao chegar no Flamengo, a ideia é que Jorginho possa atuar como primeiro ou segundo volante. Atualmente, Filipe Luís conta com nomes como Pulgar, Nico De la Cruz, Allan e Evertton Araújo. Com lesões recentes, o treinador chegou a usar Léo Ortiz e Varela como volantes improvisados.

Dentro do estilo de Filipe Luís, ele se encaixaria como uma peça fundamental. Ao lado de Pulgar, ele pode ficar mais à frente, ajudando em oxigênio ofensivo e precisão de passes para os atacantes. Se ficar como um “camisa 5”, também tende a se sair bem pela capacidade de marcação.

Ao longo de sua carreira, Jorginho sempre se destacou por ser um volante de contenção. Além da grande capacidade de recuperação de bola, o ítalo-brasileiro tem uma rápida transição para o ataque. No Napoli e Chelsea, o jogador teve o seu auge na carreira, mostrando habilidade e visão de jogo.

‘Choque cultural’

A dupla nacionalidade de Jorginho pode contar a seu favor. A cultura brasileira sempre “gostou” do drible e velocidade. O volante de 33 anos, assim, tem qualidade para quebrar as linhas desta forma. No entanto, como se formou no futebol europeu, agregou o poderio de passe e controle de bola para construir seu estilo de jogo. Isso fez diferença para o jogador.

Na carreira, Jorginho possui conquistas importantes, como uma Champions League (2021), um Mundial de Clubes (2022), uma Eurocopa (2021) com a Seleção Italiana, além de ter recebido o prêmio de melhor jogador da Europa, em 2021.

