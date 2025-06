Brasil tem pior defesa do G-6 das Eliminatórias, mas melhora com Ancelotti

A celebração dos jogadores e de Carlo Ancelotti, após ver a defesa do Brasil não ser vazada contra o Equador, não foi em vão. Afinal, a Seleção Brasileira demonstrou muitos problemas defensivos nos últimos jogos e foi a que mais tomou gols das equipes que estão no G-6 das Eliminatórias.

O Brasil tem 16 gols sofridos em 15 jogos até aqui nas Eliminatórias. Para ter noção das outras seleções, a Colômbia foi vazada 14 vezes, o Uruguai 12, Paraguai 9, Argentina com oito tentos sofridos e o Equador com o melhor sistema defensivo da competição até aqui, com apenas cinco bolas em suas redes.

“Talvez não tenha acontecido o nosso melhor jogo, mas teve uma evolução de jogos passados. Principalmente no quesito defensivo, a equipe do Equador jogou bem, mas teve poucas chances também”, analisou o zagueiro Marquinhos, após a partida.

A melhora da defesa era o primeiro objetivo que Carlo Ancelotti gostaria de atingir nesta chegada a Seleção Brasileira. Por isso, sair zerado contra o Equador, apesar do ataque estar bastante inoperante, acabou sendo algo bastante comemorado pelo italiano.

“Foi uma partida muito boa a nível defensivo, vi a equipe melhor com a bola, com um jogo um pouco mais fluído. No final, foi um bom empate e saímos satisfeitos, com confiança para o próximo jogo”, disse Ancelotti.

Agora, o treinador italiano tenta manter a defesa zerada e fazer o ataque funcionar na próxima terça-feira (10/6). Afinal, o Brasil encara o Paraguai, às 21h45, na Neo Química Arena, pela 15° rodada das Eliminatórias da Copa.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.