Conheça o Monterrey, do Grupo E do Mundial de Clubes

O Monterrey chega ao Mundial de Clubes da FIFA 2025 como um dos mais respeitados representantes da CONCACAF. Com uma história consolidada de grandes conquistas na região, o time mexicano busca mostrar a força do futebol do seu país e surpreender as potências globais na competição.

Eles integram o Grupo E do Mundial e serão rivais do gigante sul-americano River Plate. Completam essa chave a a vice-campeã da Uefa Champions League, Internazionale e o representante japonês Urawa Reds.

Jogos do Monterrey no Mundial

17/6 – 22h (horário de Brasília)

Monterrey x Inter de Milão – em Los Angeles

21/6 – 22h (horário de Brasília)

River Plate x Monterrey – em Los Angeles

25/6 – 22h (horário de Brasília)

Urawa Red Diamonds x Monterrey – em Los Angeles

Como o Monterrey se classificou

O Monterrey garantiu sua vaga no Mundial de Clubes 2025 ao vencer a Concacaf Champions League de 2021.

Eles se qualificaram como um dos quatro campeões da principal competição de clubes da entidade norte-americana durante o período de qualificação estabelecido pela Fifa de 2021 a 2024. A vitória na final foi sobre o rival Club América por 1 a 0.

Destaques do Monterrey

O Monterrey possui um elenco com jogadores experientes e talentosos, incluindo figuras de renome internacional e destaques do futebol mexicano.

Entre os principais nomes, o zagueiro espanhol Sergio Ramos (que se juntou ao clube em fevereiro de 2025) é a grande estrela e líder da defesa, trazendo sua vasta experiência de Real Madrid e seleção espanhola. No meio-campo, o também espanhol Sergio Canales é o maestro da equipe, responsável pela criação de jogadas, passes precisos e gols, sendo uma peça-chave no esquema ofensivo.

No ataque, o argentino Germán Berterame é um dos principais artilheiros do time, conhecido por sua capacidade de finalização. Outros jogadores importantes incluem o goleiro Esteban Andrada, o zagueiro Héctor Moreno (veterano da seleção mexicana), e o meio-campista Jordi Cortizo.

Time-base (4-2-3-1)

Esteban Andrada; Stefan Medina, Sergio Ramos, Héctor Moreno, Gerardo Arteaga; Omar Govea, Luis Romo; Maximiliano Meza, Sergio Canales, Jordi Cortizo; Germán Berterame.

Técnico: Domènec Torrent

O técnico do Monterrey é Domènec Torrent, muito conhecido pela torcida do Flamengo por ter tido a ingrata missão de substituir Jorge Jesus após o vitorioso ciclo do rubro-negro em 2019/2020.

No México, ele assumiu o comando da equipe recentemente, em maio de 2025, com a missão de liderar os Rayados no Mundial de Clubes 2025. Torrent é um treinador catalão com uma vasta experiência, conhecido por ter sido auxiliar de Pep Guardiola por muitos anos. Neste cargo, trabalhou no Barcelona, Bayern de Munique e Manchester City, onde conquistaram diversos títulos. Além do já citado Flamengo, ele também já teve passagens como treinador principal em clubes como New York City FC, Galatasaray, e no Atlético San Luis, outro clube mexicano.

Raio-X do Monterrey

Nome: Club de Fútbol Monterrey

País: México

Cores: Azul e branco

Fundação: 28/06/1945

Apelido: Los Rayados

Ídolo histórico: Humberto Suazo

Principais títulos: 5x Campeão do Campeonato Mexicano (1986, 2003, 2009, 2010 e 2019), 5x Concacaf Champions League (2010–11, 2011–12, 2012–13 , 2019 e 2021) e a Recopa da Concacaf de 1993

