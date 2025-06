CR7 descarta Mundial de Clubes, mas confessa: ‘Tive muitos convites’

“É irrelevante, não faz sentido falar (de outras coisas que não sejam a seleção). Houve muitos contatos, coisas que vejo que tem sentido, outras que não têm sentido. Como diz o outro: não se pode ir a todas. Há de se pensar no curto, médio e longo prazo. É uma decisão praticamente decidida da minha parte de não ir à Copa do Mundo de Clubes. Mas tive muitos convites, isso é um fato”, contou.

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, chegou a revelar que CR7 estava em negociação para jogar a Copa do Mundo de Clubes. Logo depois, Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, contou que fez uma sondagem pelo jogador. Enquanto o português revelou que recebeu convites de clubes da Argentina para a competição. Boca Juniors e River Plate estão na disputa.

“Tenho muito carinho pela Argentina, minha mulher é argentina. Como não posso ter um carinho especial? Recebi convites para jogar o Mundial de Clubes na Argentina”, afirmou.

Vale ressaltar, portanto, que CR7 tem contrato com o Al-Nassr até o fim deste mês e a renovação com o clube saudita está em aberto. No entanto, o foco de Cristiano Ronaldo neste momento é a Seleção. Portugal disputa a final da Liga das Nações neste domingo (8), contra a Espanha, às 16h (de Brasília), em Munique, na Alemanha.

