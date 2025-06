Ex-jogador crê que Mbappé ficou decepcionado com título inédito do PSG

Ex-zagueiro da França acredita que título do PSG da Liga dos Campeões abalou psicologicamente Mbappé - (crédito: Foto: Franck Fife/AFP via Getty Images)

O título da Liga dos Campeões pelo PSG trouxe a recordação que a conquista ocorreu na temporada seguinte a saída de Kylian Mbappé. Neste sentido, o ex-zagueiro da França, Marcel Desailly, acredita que a proeza não foi bem aceita pelo atacante.

Em entrevista ao jornal espanhol “Marca”, o defensor que foi campeão do mundo em 1998 considera que o troféu abalou emocionalmente o craque francês.

“Acho que ele (Mbappé) ficou chateado [com o título do PSG]. É da natureza humana. É mais doloroso para ele porque o coração dele está no PSG. No ano passado, ele era um líder, mas eles se adaptaram sem ele”, explicou Desailly.

De acordo com o ex-zagueiro da França, a decepção do astro está atrelada à conexão que Mbappé criou com o PSG do que a sua ausência no elenco que alcançou o inédito título.

“Acho que é muito doloroso para ele, mesmo que ele seja o artilheiro da Europa e tenha jogado bem pelo Real Madrid. Mas a natureza humana também lhe dirá que, mesmo que você não tenha vencido este ano, tudo bem. Você tentou e deu o seu melhor, e não foi o suficiente”, acrescentou o ex-defensor.

Nas redes sociais, grandes estrelas que fizeram parte do movimento de ascensão parabenizaram o PSG pelo título. Foram os casos de Neymar e o próprio Mbappé.

“Finalmente, o grande dia chegou. A vitória e também o estilo de todo o clube. Parabéns, PSG”, prestigiou o ex-clube o atual jogador do Real Madrid.

Passagem de Mbappé pelo PSG e título mais importantes poucos meses após o divórcio

A conquista do clube francês ocorreu menos de um ano da saída turbulenta do atacante. Após sete temporadas, o craque deixou o Paris Saint-Germain em transferências sem custos para o Real Madrid.

Mbappé foi o grande nome do projeto esportivo do PSG entre 2017 e 2024. Neste período foram seis títulos do Campeonato Francês, cinco troféus da Copa da França, além de dois vice-campeonatos da Liga dos Campeões.

