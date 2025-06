Neymar é diagnosticado com Covid-19 e é afastado dos treinos no Santos

Neymar ainda não definiu sua situação contratual com o Santos - (crédito: Foto: Raul Baretta/Santos FC)

Em meio à indefinição da sua permanência no Santos, Neymar terá mais um período afastado dos gramados. O craque acabou sendo diagnosticado com Covid-19 e está afastado dos treinamentos do Peixe. O jogador já não comparecia ao CT Rei Pelé desde a última quinta-feira (05), quando começou a sentir os primeiros sintomas.

“Com quadro viral iniciado na quinta-feira (5), o atleta Neymar Jr. foi submetido a exames laboratoriais, após avaliação do Departamento Médico do Santos FC, que confirmaram infecção por Covid-19. O jogador já estava afastado das atividades, desde a quinta-feira, quando iniciou os sintomas, segue em repouso em sua casa e em tratamento sintomático, por determinação médica”, informou o clube.

Neymar já seria desfalque na última partida do Santos antes do Mundial de Clubes. O jogador recebeu o cartão vermelho e cumpre suspensão automática contra o Fortaleza, na próxima quinta-feira (12). O craque possui contrato com o Peixe até o dia 30 de junho e ainda não definiu sua situação.

