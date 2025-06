Confira classificados e duelos das quartas de final da Copa do Nordeste

Vitória, Sport, Ferroviário e Fortaleza já haviam assegurado classificação na disputa do Grupo A. E neste sábado (7) foi a vez de Bahia, CSA, Ceará e Confiança avançarem no Grupo B.

O Bahia levou um susto, mas derrotou o Náutico de virada por 3 a 1 pela última rodada da fase de grupos. Os alvirrubros marcaram na Arena Fonte Nova com Bruno Mezenga, mas o Esquadrão contou com dois gols de Tiago e um de Ademir. Na Arena das Dunas, em Natal, o CSA terminou com a invencibilidade do América-RN ao vencer por 1 a 0, gol do artilheiro Tiago Marques. O Confiança empatou sem gols com a Juazeirense em solo baiano. Por fim, o Ceará derrotou o Sampaio Corrêa por 2 a 1 de virada, com gols de Pedro Raul, de pênalti, e Galeano. Alan Stence marcou para os maranhenses no Castelão, em São Luís.

Desse modo, os confrontos das quartas de final estão definidos. Os destaques ficam por conta dos clássicos Bahia x Fortaleza e Sport x Ceará. O quarteto integra a Série A do Campeonato Brasileiro.

Vitória x Confiança

Sport x Ceará

CSA x Ferroviário

Bahia x Fortaleza

Embora a CBF ainda não tenha divulgado as datas dos duelos, há grande possibilidade destas partidas ocorrerem ainda em junho, durante a pausa do Brasileirão em razão da disputa do Mundial de Clubes da Fifa. Premiação da Copa do Nordeste 2025