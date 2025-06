Fluminense avança na contratação de Soteldo, mas ainda precisa superar entrave

Soteldo durante treino no CT Rei Pelé, do Santos - (crédito: Foto: Raul Baretta / Santos FC.)

O Fluminense deu um passo importante para a contratação do atacante Soteldo após uma troca de contrapropostas com o Santos. Isso porque o Tricolor das Laranjeiras conseguiu chegar aos valores informados pelo Peixe. Contudo, as partes ainda não entenderam sobre as condições de parcelamento.

Enquanto os paulistas querem o dinheiro à vista, os cariocas almejam um parcelamento. O Santos detém apenas 50% dos direitos econômicos do atleta. Além disso, a negociação não tem aprovação total dentro do Santos, já que o entendimento é o de que será difícil uma reposição à altura.

A diretoria do Fluminense trava uma batalha contra o tempo para fechar a transação no prazo para inscrever o venezuelano no Mundial de Clubes, que ocorrerá nos Estados Unidos. A data limite para mudanças na lista de inscritos é 10 de junho, data em que termina a janela extra aberta pela Fifa.

Soteldo sofre com sucessivos problemas físicos desde que retornou ao Peixe. Ele se recuperou de uma lesão muscular sofrida em abril e está a serviço da seleção da Venezuela nesta Data-Fifa. O jogador esteve sob o comando de Renato Gaúcho na última temporada, quando atuou por empréstimo no Grêmio. Em 41 jogos, ele marcou sete gols e quatro assistências. Por outro lado, o atacante venezuelano não sabe o que é balançar a rede há mais de oito meses. Ele não anota um gol desde 26 de outubro, quando deixou o dele na vitória por 3 a 1 sobre o Atlético-GO, na Arena do Grêmio, pela 31ª rodada do Brasileirão.