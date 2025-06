Internacional mantém interesse em contratar volante Elián Irala, do San Lorenzo

O volante Elián Irala, desejo antigo do Internacional, segue como prioridade do departamento de futebol. O argentino, que atua no San Lorenzo (ARG), também desperta o interesse de outros clubes brasileiros e dos Estados Unidos.

Mesmo assim, Irala prefere uma transferência para o clube gaúcho. A negociação, no entanto, enfrenta obstáculos. Em fevereiro, quase houve um acerto entre as partes. Mas, após semanas de tratativas, os argentinos colocaram impedimentos e as conversas não avançaram.

VEJA: Com escassez de opções do meio para frente, Roger sofre para escalar o Inter

Na época, o negócio seria fechado por empréstimo. Desde então, o Internacional segue monitorando o jogador. O San Lorenzo pede 3,8 milhões de dólares (R$ 21,1 milhões na cotação atual). Apesar do alto valor, o clube gaúcho segue confiante e conta com a preferência de Irala por um desfecho positivo.

Sob o comando de Roger Machado, o Internacional procura jogadores livres no mercado ou atletas com bom custo-benefício para reforçar o elenco na sequência da temporada, que inclui Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil. Ao mesmo tempo, o clube tenta negociar alguns atletas. O nome mais especulado para deixar o elenco é o do atacante Wesley.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook