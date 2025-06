Amanda Gutierres brilha, Palmeiras vence Real Brasília e se classifica no Brasileirão Feminino

O Palmeiras garantiu sua vaga na próxima fase do Brasileirão Feminino. Na noite deste sábado (07), o Verdão bateu o Real Brasília, por 2 a 0, em Gama, com dois gols da artilheira da competição, Amanda Gutierres.

Com o resultado, as Alviverdes chegaram aos 24 pontos, na quarta colocação, e não saem mais do G8. Já o clube de Brasília está 14ª posição, com nove pontos, e ainda vive a ameaça do rebaixamento.

A partida começou com uma grande pressão alviverde, porém, sem conseguir chances de perigo. O Real teve a primeira oportunidade com Katyelle, que cabeceou por cima do gol. Após oportunidades que não exigiram muito da goleira das Leoas, o Palmeiras saiu na frente. Tayná Maranhão cruzou na área e Amanda Gutierres bateu bonito de primeira abrir o placar.

Na segunda etapa, o Verdão chegou com perigo logo de cara, em chute de Tayná Maranhão no travessão. As donas da casa até aumentaram sua presença no campo ofensivo, mas não chegou com muito perigo. O Palmeiras aproveitou para matar o jogo. Após uma boa troca de passes, Amanda Gutierres apareceu na área novamente para bater e marcar o segundo, fechando o marcador.

Na próxima rodada, o Verdão recebe o Fluminense, na Arena Barueri, na sexta-feira (13). Já o Real Brasília joga em casa, no sábado (14), contra o Grêmio.

