Vanderson mostra confiança em Ancelotti, mas faz cobrança aos jogadores

Os brasileiros ainda estão se acostumando em ver Carlo Ancelotti como técnico da Seleção Brasileira. Não só os torcedores, mas também os jogadores como é o caso de Vanderson. O lateral-direito admitiu que ficou intimidado ao conhecer o italiano, mas acredita que o treinador tem tudo para colocar o Brasil nos trilhos.

“Não tenho palavras para falar do Ancelotti. Todo mundo que acompanha futebol sabe quem é o Ancelotti. É um dos maiores técnicos que já existiu no futebol. Um dos mais vitoriosos. Como pessoa, maravilhoso. No dia a dia também. Ele vem fazendo um trabalho ótimo com a gente. Fico feliz por ter participado desta primeira convocação dele, de estar nesta primeira equipe dele. É continuar o trabalho. A gente tem como evoluir. Com um cara desse tamanho como nosso comandante, tenho certeza que as coisas vão entrar nos trilhos”, disse Vanderson, em entrevista para a Espn.

Contudo, não é porque você tem um grande treinador que todos os problemas vão se resolver. Afinal, Vanderson comentou que os jogadores também precisam fazer sua parte para tirar a Seleção do momento complicado que vive.

“Ajuda sim, claro. É um cara vitorioso e grandioso no futebol. Isso ajuda sim. Mas acho que todos que estão aqui têm que assumir a responsabilidade. Quando você veste a camisa da seleção, existe pressão para os 23 jogadores, para o staff e para todos. Com todos assumindo a responsabilidade, a gente chega nos nossos objetivos”, completou o lateral.

Vanderson ainda tenta se acostumar ao estilo de Ancelotti

Por fim, o lateral também comentou que ainda precisa se adaptar ao estilo do italiano e comentou sobre os toques que recebeu do treinador.

“O Ancelotti tem a proposta dele de jogo. Aliás, ele tem um jeito especial, do jeito que ele gosta que o lateral atue. Ele explicou para nós. A gente fez dois, três treinos com ele. Ainda é pouco. Na beira do campo, ele tentou me explicar. Mas estamos pegando as ideias dele na prática já. Eu venho de uma característica um pouco diferente de como ele quer alcançar com a gente. Ele passou mais dicas para mim, aproveitando que estava do meu lado. E deu certo. Me ajudou durante a partida”, finalizou.

