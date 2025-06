Conheça o Wydad Casablanca, do Grupo G do Mundial de Clubes

O Wydad Casablanca chega ao Mundial de Clubes Fifa 2025 como um dos grandes representantes do futebol marroquino e africano. Com uma rica história de títulos e uma torcida apaixonada, o time busca mostrar a força do futebol do Norte da África e surpreender os gigantes de outras confederações na competição.

Eles integram o Grupo G do Mundial e terão pela frente os gigante europeus Manchester City e Juventus, e o campeão asiático Al Ain.

Jogos do Wydad Casablanca no Mundial

18/6 – 13h (de Brasília)

Manchester City x Wydad Casablanca – na Filadélfia

22/6 – 13h (de Brasília)

Juventus x Wydad Casablanca – na Filadélfia

26/6 – 16h (de Brasília)

Wydad Casablanca x Al Ain – em Washington

Como o Wydad Casablanca se classificou

O Wydad Casablanca se classificou para o Mundial de Clubes FIFA 2025 ao vencer a CAF Champions League de 2021-22.

Eles garantiram sua vaga como um dos campeões da principal competição de clubes da África durante o período de qualificação estabelecido pela Fifa (2021-2024). O Wydad conquistou o título ao derrotar seu grande rival continental, o Al Ahly do Egito, na final daquela edição.

Destaques do Wydad Casablanca

O Wydad Casablanca chega ao Mundial de Clubes com jogadores-chave que impulsionam o time. No meio-campo, Mehdi Moubarik se destaca como um volante promissor e com grande potencial, trazendo dinamismo e solidez à equipe. No setor ofensivo, o ganês Samuel Obeng tem sido uma peça importante, contribuindo com gols e movimentação no ataque.

Time-base (Varia entre 4-3-3 e 4-2-3-1)

Youssef Motie; Fahd Moufi, Jamal Harkass, Amine Farhane, Yahia Attiyat Allah; Mehdi Moubarik, Abdallah Haimoud; Hamza Sakhi, Stephane Aziz Ki, Mohamed Rayhi; Samuel Obeng.

Técnico: Mohamed Amine Benhachem

O técnico do Wydad Casablanca é Mohamed Amine Benhachem. Ele assumiu o cargo de forma interina em abril de 2025 e foi confirmado como treinador permanente em maio de 2025, após a saída de Rulani Mokwena. Benhachem tem a responsabilidade de liderar a equipe no Mundial de Clubes FIFA 2025.

Raio-X do Wydad Casablanca

Nome: Wydad Athletic Club

País: Marrocos

Cores: Vermelho e branco

Fundação: 08/05/1937

Apelido: Wydad da Nação

Ídolo histórico: Badou Zaki

Principais títulos: 22 vezes Campeão do Campeonato Marroquino, Champions League da África (1992, 2017, 2021–22), CAF Recopa de 2002 e CAF Supercopa de 2018

