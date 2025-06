Conheça o Ulsan HD, do Grupo F do Mundial de Clubes

O Ulsan HD chega ao Mundial de Clubes FIFA 2025 com o prestígio de ser um dos grandes representantes do futebol sul-coreano e asiático. Com uma história recente de domínio continental, o time busca mostrar a evolução da K-League e surpreender potências de outras confederações na competição.

Eles integram o Grupo F do Mundial e terão pela frente o campeão da Libertadores de 2023, Fluminense, o tradicional Borussia Dortmund, e o gigante africano Mamelodi Sundowns.

Jogos do Ulsan HD no Mundial

17/6 – 19h (de Brasília)

Ulsan HD x Mamelodi Sundowns – em Orlando

21/6 – 19h (de Brasília)

Fluminense x Ulsan HD – em Nova Jersey

25/6 – 16h (de Brasília)

Borussia Dortmund x Ulsan HD – em Cincinnati

Como o Ulsan se classificou

O Ulsan HD se classificou para o Mundial de Clubes FIFA 2025 através da via do ranking da Confederação Asiática de Futebol (AFC).

Eles garantiram sua vaga como a melhor equipe elegível no ranking quadrienal da AFC Champions League no período de qualificação de 2021 a 2024. Isso significa que, apesar de não terem vencido a competição especificamente em 2021, 2022 ou 2023-24 (os campeões dessas edições já garantiram vaga), o Ulsan acumulou pontos suficientes devido às suas performances consistentes, como chegar às semifinais da competição.

Sua classificação foi confirmada em abril de 2024, após a primeira partida da semifinal da AFC Champions League de 2023-24, quando ultrapassaram o Jeonbuk Hyundai Motors no ranking.

Destaques do Ulsan

O Ulsan HD chega ao Mundial de Clubes FIFA 2025 com alguns jogadores que se destacam pela sua qualidade e experiência, combinando talentos locais com estrangeiros.

No gol, Jo Hyeon-woo é uma das maiores estrelas. Considerado um dos melhores goleiros da K-League, ele é conhecido por suas defesas espetaculares e reflexos rápidos, tendo brilhado inclusive em Copas do Mundo pela seleção sul-coreana. Na defesa, o experiente zagueiro Kim Young-gwon traz liderança e solidez.

No meio-campo, Darijan Bojanic, sueco, é um dos principais articuladores, contribuindo com visão de jogo e passes precisos. No ataque, nomes como o brasileiro Erick Farias, que fez um bom Brasileirão pelo Juventude em 2024, e o sul-coreano Um Won-sang são peças importantes para a velocidade e a capacidade de finalização da equipe. O veterano Lee Chung-yong, embora não seja mais um titular constante, ainda agrega experiência e qualidade ao elenco.

Time-base (4-2-3-1)

Jo Hyeon-woo; Yoon Jong-gyu, Kim Young-gwon, Kim Kee-hee, Kang Sang-woo; Darijan Bojanic, Jung Woo-young; Um Won-sang, Gustav Ludwigson, Erick Farias; Joo Min-kyu.

Técnico: Kim Pan-gon

O técnico do Ulsan HD é Kim Pan-gon. Ele assumiu o comando da equipe em julho de 2024 e tem conduzido o clube com sucesso, inclusive levando-o a títulos da K-League. Kim Pan-gon é uma figura conhecida no futebol asiático, tendo sido jogador do próprio Ulsan e também treinador de seleções como Hong Kong e Malásia. Ele tem falado sobre a ambição de levar o Ulsan às oitavas de final do Mundial de Clubes.

Raio-X do Ulsan HD

Nome: Ulsan Hyundai Football Club

País: Coreia do Sul

Cores: Azul e branco

Fundação: 06/12/1983

Apelido: Tigres de Ulsan

Ídolo histórico: Kim Hyun-seok

Principais títulos: 5x Campeão da K-League (1996, 2005, 2022, 2023 e 2024), 2x AFC Champions League (2012 e 2020) e a Copa do Leste Asiático de 2006

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.