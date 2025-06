Ao ser procurado pelo Atlético, Allan mostra interesse e pode deixar o Flamengo

O Atlético procurou os agentes do volante Allan, atualmente no Flamengo. O clube carioca também foi acionado para conversas a respeito da negociação.

Allan demonstrou interesse, pois considera que terá boas chances de ser titular no Galo. No Flamengo, ele tem mais competição para jogar.

O técnico Cuca pediu a volta do jogador. Allan vestiu a camisa do Atlético de 2020 até 2023. Ao todo, ele fez 170 partidas e conquistou quatro estaduais, um Brasileirão, uma Copa do Brasil e uma Supercopa do Brasil.

Contudo, as negociações ainda estão no início e o Atlético sabe que não será fácil tirar o jogador do Flamengo.

A contratação de um volante que chegue para ser titular é uma das prioridades para o Atlético nessa janela de transferências.

