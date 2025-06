Briga generalizada marca triunfo da Portuguesa-SP sobre Nova Iguaçu pela Série D

A partida entre Portuguesa-SP e Nova Iguaçu-RJ, pela Série D do Campeonato Brasileiro, precisou sofrer interrupção em decorrência de uma briga envolvendo os atletas dos times. Por conta das cenas lamentáveis, a paralisação durou oito minutos. O jogo, que ocorreu na noite de sábado (7), no estádio do Canindé, em São, Paulo, teve vitória dos paulistas por 1 a 0, com gol contra de Sidney.

Aos 17 minutos do segundo tempo, o zagueiro Eduardo Biazus, da Lusa, correu em direção ao atacante Fernandinho e deu um soco no adversário, que revidou com o mesmo golpe. Xandinho, do time do Rio de Janeiro, entrou no tumulto ao chegar com uma voadora no defensor. Tudo ocorreu em frente ao árbitro Marcos Mateus de Sousa, do Tocantins. Leia mais notícias de Futebol Brasileiro A partir daí, a confusão foi generalizada. No fim, Biazus, pela equipe mandante, e Fernandinho e Xandinho, pelo Nova Iguaçu, receberam cartão vermelho. Depois da expulsão dos três jogadores, houve o recomeço da partida. A Lusa chegou ao gol do triunfo em casa após contragolpe puxado por Iago Dias.

Portuguesa-SP líder com folga

Com a vitória no Canindé, a Lusa chega a 17 pontos e lidera o Grupo A6 da Quarta Divisão do futebol brasileiro. São cinco pontos a mais do que o vice-líder Rio-Branco-ES e seis à frente da primeira do G4, o Água Santa.

A Lusa volta a jogar no próximo sábado (14), quando visita o Pouso Alegre-MG em duelo pela nona rodada da fase de grupos da Série D.

