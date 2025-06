Torcida faz festa antes da viagem do Palmeiras para o Mundial

Cerca de 200 palmeirenses estiveram presentes na porta do CT o Palmeiras na manhã deste domingo (8). O elenco embarca para os Estados Unidos nesta segunda-feira, onde disputarão o Mundial de Clubes.

Em meio à festa promovida pelos palmeirenses, alguns jogadores foram agradecer a manifestação e tirar fotos. O Palmeiras estreia no Mundial no próximo domingo, contra o Porto, de Portugal, pela fase de grupos da competição.

Ações para a torcida do Palmeiras no Mundial

Nos Estados Unidos, o Palmeiras fará o lançamento do terceiro uniforme, exclusivo para a Copa do Mundo de Clubes. A ação será terça-feira (10).

Por outro lado, a Puma promoverá o Palmeiras Day, no dia 17/6, decorando a loja oficial da fornecedora de materiais na Quinta Avenida, em Nova York, exclusivamente em verde e branco.

Assim, a loja também terá a exposição do troféu do Mundial de 1951, a presença de ídolos do clube e dos mascotes, assim como a distribuição do patch “Por Um Mundo Mais Verde”.

Além disso, o clube lançará a chamada “Casa Palmeiras” como espaço imersivo e interativo para celebrar a torcida durante a Copa do Mundo de Clubes. Assim será possível acompanhar jogos ao vivo, ver exposições e viver eventos. Ela estará em três locais: Nova Jersey, Miami e Greensboro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.