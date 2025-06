Mbappé faz a diferença, França bate Alemanha e garante terceiro lugar da Liga das Nações

Deu França na disputa pelo terceiro lugar da Liga das Nações. Neste domingo (8), os Azuis venceram por 2 a 0 a anfitriã Alemanha no duelo que contou com um gol em cada tempo. Mbappé, com uma bola na rede e uma assistência, fez a diferença na Mercedes-Benz Arena, em Stuttgart.

Mbappé, até então discreto, faz a diferença

Alemães e franceses fizeram uma grande primeira etapa, apesar de não valer o título. Assim, a monotonia passou longe em Sttutgart. Os donos da casa deram um amasso no começo, dominando o corredor central em meio a uma frágil recomposição do adversário. Aos poucos, a França conseguiu neutralizar o dominío dos anfitriões e teve algumas chances. Rayan Cherki chamou a responsabilidade em seu primeiro jogo como titular: além de finalizar, apostou em saídas em velocidade.

A etapa também teve lances polêmicos. Primeiro, o zagueiro Kloch tentou chutar a bola e acertou a perna de Kolo Muani, mas a arbitragem deu sequência ao jogo. Depois, um pênalti marcado em cima de Adeyemi, mas o VAR corrigiu a marcação de campo que favoreceria os alemães. Wirtz carimbou a trave de Maignan para desespero da torcida. Aí brilhou o talento individual. Mbappé, até então apagado, o aproveitou as costas de Kimmich na área pela esquerda e abriu o placar em chute cruzado. Os donos da casa finalizaram 11 vezes, mas não tiveram sucesso.

Alemanha tem gol anulado e sofre golpe letal

A Alemanha voltou para o tudo ou nada na etapa final. Aos dez minutos, Füllkrug empurrou Rabiot, recuperou a bola, e Undav balançou a rede. Contudo, após revisão no VAR, o gol foi anulado. Os franceses responderam com Thurram, que carimbou a trave. As equipes alternaram avanços ao ataque até que a zaga da Alemanha vacilou e Mbappé disparou cara a cara a partir do meio de campo. Ao ficar de frente para o goleiro, serviu Olise, com o gol aberto, que ampliou.

ALEMANHA 0x2 FRANÇA

Disputa do 3º lugar da Liga das Nações

Data: 8/6/2025

Local: Mercedes-Benz Arena, Stuttgart (ALE)

Gols: Mbappé, 44’/1ºT (0-1); Mbappé, 38’/2ºT (0-2).

ALEMANHA: Ter Stegen; Kimmich, Tah, Koch e Raum (Mittelstädt, 19’/2ºT); Gross (Kehrer, 27’/2ºT), Goretzka (Bischof, 20’/2ºT), Woltemade (Undav, intervalo), Wirtz e Adeyemi (Gnabry, 33’/2ºT); Füllkrug. Técnico: Julian Nagelsmann.

FRANÇA: Maignan; Gusto, Badé, Lucas Hernández e Digne; Rabiot, Tchouaméni (Koné, 23’/2ºT) e Cherki (Olise, 23’/2ºT); Kolo Muani (Doué, 23’/2ºT), Mbappé e Thurram. Técnico: Didier Deschamps.

Árbitro: Ivan Kružliak (ESL).

Assistentes: Branislav Hancko (ESL) e Jan Pozor (ESL).

VAR: Michael Fabbri (ITA)

Cartões amarelos: Raum, Adeyemi, Tah (ALE); Digne, Lucas Hernández (FRA)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.