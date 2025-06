Ancelotti recebe trote na Seleção canta canção italiana

A música escolhida é do cantor Renato Zero - (crédito: Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

A noite deste sábado (7) foi marcada pelo tradicional trote na concentração da Seleção Brasileira, em São Paulo. Desta forma, o treinador Carlo Ancelotti interpretou uma canção conhecida em seu país.

A música escolhida é do cantor Renato Zero e começa com a frase: “Acho que cada dia é como em uma pesca milagrosa que é bom pescar suspenso em uma nuvem macia e cor de rosa”.

Assim, o refrão diz: “Talvez um dia a gente perceba que não estaremos jamais perdidos e que toda aquela tristeza na realidade, não existiu”.

Por outro lado, em entrevista coletiva neste domingo, no CT Joaquim Grava, do Corinthians, o volante Casemiro brincou ao lembrar da cena: “Canta mal demais”.

De volta aos treinos

O Brasil realizou mais um treino no CT Joaquim Grava nesta sexta-feira (06/6), um dia depois do empate sem gols contra o Equador, na quinta (05/6), pelas Eliminatórias da Copa. Os titulares em Guayaquil realizaram uma atividade de recuperação, na academia, enquanto os reservas e os que entraram no segundo tempo, foram ao campo.

Os reservas, aliás, fizeram uma atividade comandada pelos auxiliares de Carlo Ancelotti: Paul Clement e Francesco Mauri. Davide Ancelotti, filho do italiano e novo auxiliar da Seleção Brasileira, ainda não chegou em São Paulo. Contudo, ele deve se juntar à comissão técnica neste sábado (07/6).

Sequência da Seleção

O próximo compromisso da Seleção será contra o Paraguai na próxima terça-feira, às 21h45 (de Brasília), na Neoquímica Arena, em São Paulo. A partida é válida pela 16ª rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Com 22 pontos, o Brasil ocupa a quarta colocação na tabela. Assim, estará garantido no Mundial em caso de vitória e derrota da Venezuela para o Uruguai, em Montevidéu.

