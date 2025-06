Itália x Moldávia: onde assistir, escalações e arbitragem

Muito pressionada por sua ausência nas últimas duas Copas do Mundo, a Itália chega para sua segunda partidas nas Eliminatórias da Europa para o Mundial de 2026. Nesta segunda-feira (9), a Azzurra recebe a Moldávia, no que será seu primeiro compromisso em solo italiano na busca rumo ao retorno à Copa do Mundo. O jogo, porém, será o último do técnico Luciano Spalletti no comando da Itália.

Como chega a Itália

O treinador Luciano Spalletti ficou com situação insustentável após estrear nas Eliminatórias da Copa com uma derrota por 3 a 0 para a Noruega, em sua primeira partida no Grupo I. Dessa forma, o próprio comandante revelou em coletiva neste domingo (8) que o jogo contra a Moldávia será seu último frente à Azzurra.

“Falei com o presidente ontem (sábado) à noite e ele me disse que serei substituído como técnico da seleção. Eu não tinha intenção de sair. Eu teria preferido ficar e fazer meu trabalho, especialmente quando as coisas não estão indo bem”, revelou.

A Itália, aliás, surge na quarta e penúltima posição da chave. Os três primeiros (Noruega, Israel e Estônia, em ordem), porém, já possuem três partidas realizadas. A disparidade se explica por conta da participação italiana nas quartas de final da Nations, quando caiu diante a Alemanha. Os noruegueses, aliás, dispararam na ponta com a vitória sobre a Itália, chegando aos nove pontos e mantendo os 100%. Israel tem seis pontos, enquanto a Estônia tem três.

Quanto ao time que deve ir a campo, Cambiasso, Di Marco e Frattessi são favoritos a assumirem os lugares de Zappacosta, Udogie e Rovella, respectivamente, no time titular.

Como chega a Moldávia

A Moldávia, uma das piores seleções no ranking da Fifa (154ª posição, atualmente), vem de amistoso contra a Polônia, já que tinha o calendário livre para a última rodada. O time, porém, perdeu para a Polônia por 2 a 0, jogando em Rosóvia.

No Grupo I, a seleção de Serghei Clescenco aparece na última posição, com duas derrotas em dois jogos e -6 de saldo. O ala direito Cojocaru, suspenso por cartão vermelho na última rodada, cumpre suspensão, dando lugar a Platica.

Itália x Moldávia

Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo 2026 – 4ª rodada

Data e horário: 9/06/2025, às 15h45 (de Brasília)

Local: Mapei Stadium (Citta del Tricolore), em Régio da Emília (ITA)

Itália: Donarumma; Di Lorenzo, Cappola e Bastoni; Zappacosta, Barella, Rovella, Tonali e Udogie; Raspadori e Retegui. Técnico: Luciano Spalletti

Moldávia: Avram; Posmac, Baboglo e Mudrac; Platica, Caimacov, Rata, Ionita e Reabciuk; Motpan e Nicolaescu. Técnico: Serghei Clescenco

Árbitro: Urs Schnyder (SUI)

Auxiliares: Marco Zürcher (SUI) e Benjamin Zürcher (SUI)

VAR: Lionel Tschudi (SUI)

Onde assistir: SporTV

