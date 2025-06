Palmeiras divulga lista de relacionados para o Mundial de Clubes; confira

O Palmeiras divulgou, neste domingo (8), a lista de relacionados para a disputa do Mundial de Clubes. Abel Ferreira levará 29 jogadores para a competição que terá início já no próximo fim de semana, nos Estados Unidos. A delegação alviverde embarca nesta segunda.

Ficaram de fora da relação o atacante Bruno Rodrigues, que segue processo de transição física após lesão grave que sofreu no joelho esquerdo em maio de 2024, e o meio-campista Figueiredo.

Neste ano, Figueiredo voltou a sofrer com problemas físicos. Isso ocorreu no decorrer da Libertadores Sub-20. Visto como uma das grandes revelações do clube nos últimos anos, o jogador é um dos xodós de Abel. Entretanto, tem um histórico preocupante de lesões nos joelhos.

O meia, aliás, já recebeu oportunidades este ano no elenco principal do Verdão. Ele esteve em campo em jogos da fase de grupos do Campeonato Paulista.

A estreia do Palmeiras no Mundial ocorrerá no próoximo domingo (15), às 19h (de Brasília), frente ao Porto, de Portugal.

A lista do Palmeiras para o Mundial

Goleiros: Weverton, Marcelo Lomba e Mateus

Zagueiros: Gustavo Gómez, Murilo, Bruno Fuchs, Micael, Naves e Benedetti

Laterais: Giay, Marcos Rocha, Mayke, Piquerez e Vanderlan

Meio-campistas: Aníbal Moreno, Emiliano Martínez, Lucas Evangelista, Richard Ríos, Raphael Veiga, Mauricio, Allan e Felipe Anderson

Atacantes: Estêvão, Facundo Torres, Paulinho, Flaco López, Luighi, Thalys e Vitor Roque

