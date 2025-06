Ancelotti testa Matheus Cunha no lugar de Richarlison no time titular

Após ver o sistema defensivo sair zerado contra o Equador, em Guayaquil, o técnico Carlo Ancelotti agora tenta corrigir o ataque da Seleção. Para isso, o treinador pode fazer uma mudança no setor ofensivo para o duelo contra o Paraguai. Afinal, no treino deste domingo (08/6), o italiano promoveu duas mudanças na equipe.

Raphinha e Matheus Cunha entraram no time titular e treinaram no setor ofensivo da equipe. O jogador do Barcelona já era esperado no lugar de Estêvão. Afinal, ele cumpriu suspensão contra o Equador e agora retorna para ser mais uma opção para o italiano. Já o mais novo atleta do Manchester United entrou no lugar de Richarlison.

Cunha já tinha substituído Richarlison em Guayaquil, e Ancelotti chegou a falar em entrevistas da diferença de características entre os concorrentes. Enquanto o atacante do Tottenham é mais referência na área, o recém-contratado pelo United circula mais, abrindo espaços para os outros atacantes. A intenção é dar mais mobilidade ao ataque brasileiro.

Ancelotti ainda não confirmou o time titular

Ancelotti conversou com os jogadores para falar da mudança e orientar quanto aos movimentos. A escalação, no entanto, só será confirmada no trabalho de segunda-feira (09/6), na Neo Química Arena. O restante do time deve ser o mesmo que começou contra o Equador.

O Brasil encara o Paraguai nesta terça-feira (10/6), às 21h45, na Neo Química Arena, pela 16° rodada das Eliminatórias da Copa. Aliás, com 22 pontos, a Canarinho está na quarta posição e pode garantir uma vaga na próxima Copa do Mundo se vencer os paraguaios e a Venezuela não derrote o Uruguai.

