Marinho, do Fortaleza, rebate crítica de torcedor após foto viralizar

Marinho explica polêmica com torcedor do Fortaleza nas redes sociais - (crédito: Foto: Matheus Amorim/Fortaleza)

O atacante Marinho, do Fortaleza, utilizou as redes sociais para explicar uma polêmica envolvendo seu nome. Afinal, no último sábado (7), o jogador virou alvo de crítica de torcedores por surgir vestido do personagem “Capitão América” em uma festa. O jogador, no entanto, explicou a situação, revelando se tratar da festa de aniversário de sua filha.

“Curtindo a noite! Tipo de merda postada que tenho que ter saco ‘pra’ vir dar explicação! ‘Tá’ tudo tranquilo… Aniversário de criança, não tinha bebida alcoólica, várias crianças. Mas o sábio postou que era curtindo a noite. Amanhã (neste domingo), postarei foto do aniversário no feed porque minha filha e minha família merecem a homenagem. Cagando ‘pra’ hater”, escreveu o atleta.

Posteriormente, Marinho gravou um vídeo, dando sequência à explicação. Segundo o jogador, ele estava treinando quando a festa de sua filha começou.

“Hoje, dia 7 (de junho), dia do aniversário da minha filha, que começou às 14h30, horário do treino. Pois é, lá estava eu treinando, justamente no horário de aniversário da minha filha. Eu cumpri as minhas obrigações até porque a gente está em uma situação que não é das melhores, mas uma coisa que eu sempre fiz foi trabalhar. Do momento ruim a gente vai sair”, disse.

Atacante do Fortaleza explica fantasia

Finalizando, o camisa 11 explicou porque utilizou a fantasia. Ele afirmou que a intenção era fazer uma surpresa para a filha.

“É aniversário da minha filha, e eu aproveitei e fiz uma surpresa de Capitão América. O cara fala: ‘O time nessa situação, e o cara se vestindo de Capitão América’. É o aniversário da minha filha e ela é a coisa mais importante da minha filha. Me vesti, sim, fiz a alegria da criançada que estava lá, e é isso. Sem mais”, encerrou.

O Fortaleza vive período ruim no Brasileirão, surgindo na zona do rebaixamento, em 17º, com dez pontos e apenas duas vitórias. Antes da paralisação do futebol brasileiro para o Mundial de Clubes, o Leão encara o Santos, na próxima quinta-feira (12), na Arena Castelão.

