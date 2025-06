Camisa azul do Santos bate recorde de vendas

A camisa azul do Santos bateu recorde de vendas. Lançada no fim de maio em homenagem a Neymar, a peça esgotou no primeiro lote e se tornou um verdadeiro sucesso entre os santistas. Afinal, a procura é grande e todo mundo deseja ter o manto. Dessa forma, a meta de vendas com a Umbro alcançada ainda no primeiro semestre. Agora, o Peixe vai receber um bônus da fornecedora de material esportivo.

O sucesso foi comparável aos números registrados em 2011, ano da conquista da Libertadores. Afinal, a peça teve um desempenho comercial 70% superior ao uniforme branco lançado três meses antes, alcançando um total de 90 mil unidades vendidas. Além disso, a camisa azul representa quase 40% das vendas de camisas do clube na temporada. Ao todo, o Peixe já vendeu mais de 240 mil unidades em 2025.

A forte demanda fez a camisa figurar entre as três mais vendidas da história da Netshoes. Afinal, cerca de 80% das unidades vendidas levam o nome e o número 10 de Neymar nas costas, e reforçou o vínculo afetivo do craque com a torcida santista. A empresa reassumiu a gestão da Santos Store em janeiro.

A camisa azul estreou na derrota diante do Botafogo por 1 a 0, na Vila Belmiro, pela 11ª rodada do Brasileirão. Aliás, o jogo em questão ficou marcado pela expulsão de Neymar, que tentou fazer um gol de mão. Assim, o jogador está suspenso do jogo contra o Fortaleza, dia 12, às 19h30 (de Brasília), no Castelão, pela 12ª rodada. Este será o último duelo antes da pausa para o Mundial de Clubes.

