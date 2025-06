Corinthians x Flamengo (feminino): onde assistir, escalações e arbitragem

Em confronto direto na parte de cima da tabela, Corinthians e Flamengo se enfrentam nesta segunda-feira (9), às 20h (de Brasília), pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. Afinal, as Brabas estão em terceiro lugar com 25 pontos, enquanto as Malvadonas estão na sexta colocação, com 23. Assim, em caso de vitória as rubro-negras podem saltar na tabela. Já as corintianas, por sua vez, buscam encostar no líder Cruzeiro.

Corinthians e Flamengo já se enfrentaram 15 vezes no futebol feminino. Contudo, as Brabas levam ampla vantagem. Afinal, venceram 12 dos 15 confrontos, enquanto as Malvadonas ganharam somente duas, além de um empate. Além disso, a equipe paulista fez 35 gols, enquanto as cariocas marcaram 14.

Onde assistir

O jogo terá transmissão ao vivo do SporTV (canal por assinatura).

Como chega o Corinthians

Vice-campeão paulista e da Supercopa do Brasil, o Corinthians sofreu uma instabilidade com a saída de Arthur Elias para a Seleção. Contudo, as Brabas estão se encontrando sob um novo comando e estão em terceiro lugar no Brasileiro Feminino. Apesar das chances remotas de ficar com a liderança geral, ainda é o time a ser batido e carrega o favoritismo para a partida.

Como chega o Flamengo

Assim como o Corinthians, o Flamengo chega de uma sequência invicta. Nos últimos quatro jogos, por exemplo, são quatro vitórias. Contudo, as Malvadonas ocupam somente o sexto lugar com 23 pontos e ainda buscam confirmar a classificação para a próxima fase do Brasileiro Feminino. Porém, o histórico negativo contra as Brabas do Timão é algo a ser superado.

CORINTHIANS x FLAMENGO

Campeonato Brasileiro Feminino A1 – 13ª rodada

Data e horário: 09/06/2025, às 20h (de Brasília)

Local: Estádio do Canindé, em São Paulo (SP)

CORINTHIANS: Nicole Ramos; Gi Fernandes, Mariza, Érika e Tamires; Dayana Rodríguez, Gisela, Leticia Monteiro e Jaque Ribeiro; Jhonson e Gabi Zanotti. Técnico: Lucas Piccinato

FLAMENGO: Karol Alves; Monalisa Belém, Agustina Barroso, Flávia Mota e Chaiane; Fernandinha, Djeni, Juliana Ferreira e Mariana Fernandes; Cristiane e Gláucia. Técnica: Rosana Augusto

Árbitro: Andreza Helena de Siqueira (MG)

Assistentes: Leandra Aires Cossette (SP) e Juliana Vicentin Esteves (SP)

Quarto árbitro: Talita Ximenes de Freitas (SP)

