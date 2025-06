Emocionado, Cristiano Ronaldo revela lesão no aquecimento antes de final: ‘Forcei’

O craque Cristiano Ronaldo não escondeu a emoção ao comemorar o título da Liga das Nações por Portugal, além de fazer uma revelação importante. À “Rádio Renascença”, ainda na beira do gramado após o apito final na conquista sobre a Espanha, neste domingo (8), na Allianz Arena, em Munique (ALE), o jogador celebrou a conquista, dedicando-a ao povo português.

“Somos uma seleção, somos um povo. Nosso povo é pequeno, mas tem uma ambição enorme. Vivi em muitos países, joguei em muitos clubes, e por isso estou muito orgulhoso do que conquistamos, ser capitão desta geração é um orgulho imenso”, celebrou.

Ele continuou, falando que enxerga mais o curto prazo, demonstrando toda sua dedicação, mesmo aos 40 anos. Ao marcar contra a Espanha, o craque chegou aos 138 gols por sua seleção nacional. Ronaldo é, afinal, o maior artilheiro da história de Portugal.

“Ganhar um título é sempre o auge para uma seleção. Não penso no longo prazo. Penso sempre no agora, no curto prazo e o hoje era a final da Liga das Nações”, seguiu.

Por fim, ele falou sobre sua lesão, que o tirou da prorrogação e, consequentemente, dos pênaltis. CR7 explicou que havia sentido lesão ainda no aquecimento, mas que foi para o sacrifício.

“Tive uma pequena lesão no aquecimento, mas forcei porque, na seleção, a gente precisa se superar. Uma dor que vinha há um tempo. Mas tinha de defender a seleção. Se eu tivesse de quebrar uma perna, quebraria. Joguei até onde pude, fiz um gol, ajudei a seleção e estou muito feliz por isso” , encerrou.

