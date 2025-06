Athletico-PR perde para o Atlético-GO em casa e se complica na Série B

O Athletico-PR segue em situação delicada na Série B do Brasileirão. Afinal, perdeu para o Atlético-GO por 1 a 0, neste domingo (8), na Ligga Arena, pela 11ª rodada, e agora soma apenas uma vitória nos últimos sete jogos na segunda divisão. Assim, se afastou do G4. Alix Vinícius fez de cabeça ainda no primeiro tempo o único gol da partida. Foi a primeira vitória da história do time goiano fora de casa no confronto.

Com o resultado, o Athletico-PR sofreu a quinta derrota em 11 jogos e ocupa o 12º lugar com 14 pontos. Já o Atlético-GO, por sua vez, é o 13º colocado com a mesma pontuação e encerrou a sequência de quatro partidas sem vitórias. O Furacão volta a campo no dia 14, às 18h30 (de Brasília), contra o Remo, na Ligga Arena, enquanto o Dragão recebe o Coritiba, no dia 15, às 16h, no Antônio Accioly.

Atlético-GO joga melhor e desestabiliza o Athletico-PR

Mesmo jogando como visitante, o Atlético-GO não se intimidou e dominou as ações no início da partida. Afinal, o Dragão abriu o placar logo aos quatro minutos após uma cobrança de escanteio. O zagueiro Alix Vinícius subiu mais alto do que todo mundo e marcou de cabeça. Assim, o time goiano aproveitou o nervosismo e a pressão sobre o Athletico-PR, e ditou o ritmo do jogo.

O Athletico-PR, por sua vez, teve muita dificuldade. Dessa forma, sentiu a pressão da torcida, que já vaiava e protestava contra o time com menos de 20 minutos. Assim, o Furacão não criou nenhuma chance clara, mesmo tendo mais posse de bola. Renan Peixoto desperdiçou a melhor oportunidade da equipe aos 17 minutos. Porém, foi apenas isso.

Athletico-PR tem gol anulado e perde em casa

Na etapa final, o Athletico-PR mudou a postura. Assim, esteve mais presente perto da área do Atlético-GO e criou boas oportunidades. Aliás, o Furacão até chegou a marcar com o zagueiro Léo Pelé, mas o gol foi anulado por impedimento. Depois, levou perigo quando Alan Kardec acertou a trave e, na sequência, Giuliano perdeu o rebote dentro da pequena área.

Depois da pressão inicial nos primeiros 20 minutos, o Athletico-PR perdeu a intensidade. Assim, criou menos e jogou mais na vontade do que na técnica. Dessa forma, o Atlético-GO se retrancou e deixou a partida mais truncada. Na reta final, o técnico Odair Hellmann ainda foi expulso e deixou o Furacão sem comando nos acréscimos. Com isso, o Dragão conquistou a sua primeira vitória na Ligga Arena.

Jogos da 11ª rodada da Série B:

Quinta-feira (5/6)

Botafogo-SP 0 x 0 Coritiba

Sexta (6)

Novorizontino 1 × 0 Chapecoense

Cuiabá 1 × 0 Paysandu

Sábado (7)

América-MG 1 × 2 Ferroviária

Avaí 1 x 0 CRB

Domingo (8)

Goiás 2 x 0 Volta Redonda

Athletico-PR 0 x 1 Atlético-GO

Remo x Operário-PR – 19h

Segunda-feira (9)

Criciúma x Vila Nova – 19h

Amazonas x Athletic Club – 19h30

